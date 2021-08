Hausse des prix du gaz et de l'électricité, extension du pass sanitaire... Ce qui change en août

La circulation inter-files des deux-roues motorisés est également expérimentée dans 21 départements et les nouvelles règles d'utilisation des tickets restaurant pourraient prendre fin.

Vérification de pass sanitaire dans un cinéma. ( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )

Hausse des tarifs du gaz et de l'électricité, extension du pass sanitaire, expérimentation de la circulation inter-files pour les deux-roues dans 21 départements... Tour d'horizon de ce qui change en ce mois d'août.

Le prix du gaz augmente

Le tarif réglementé de vente du gaz naturel vendu par Engie a augmenté de 5,3% au 1er août, après une augmentation de près de 10% en juillet. "Cette hausse est de 1,6 % pour les clients qui utilisent le gaz pour la cuisson, de 3,3 % pour ceux qui ont un double usage, cuisson et eau chaude, et de 5,5 % pour les foyers qui se chauffent au gaz", a précisé la Commission de régulation de l'énergie (CRE).

L'électricité augmente aussi

Les tarifs réglementés de vente de l'électricité devraient également augmenter, si le gouvernement suit la proposition du régulateur de l'énergie. La CRE propose aux ministres de l'Energie et de l'Economie d'augmenter les tarifs réglementés de vente d'électricité (TRVE) de 0,48% pour les tarifs bleus résidentiels et de 0,38% pour les tarifs bleus professionnels.

Extension du pass sanitaire

Face à une quatrième vague épidémique, le gouvernement a décidé l'extension du pass sanitaire. La loi prévoit ainsi désormais l'obligation de présenter un pass sanitaire (test Covid négatif, attestation de vaccination ou certificat de rétablissement) avant d'accéder à la plupart des établissements publics (cafés, restaurants, cinémas, théâtres, musées, trains de grandes lignes, avions...), mesure qui touche aussi aux personnes travaillant dans ces lieux. Le texte devrait entrer en vigueur le 9 août. "Le Conseil constitutionnel a indiqué qu'il rendrait sa décision le 5 août prochain, la loi sera donc promulguée dans la foulée, avec une entrée en vigueur que nous prévoyons pour le 9 août", selon le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Mais il y aura "un temps d'adaptation et de rodage".

Le projet de loi rend aussi obligatoire la vaccination des personnels des hôpitaux, cliniques, Ehpad et maisons de retraite, sapeurs pompiers, de certains militaires, ainsi que pour les professionnels et bénévoles auprès des personnes âgées, y compris à domicile.

Par ailleurs, les personnes dépistées positives au Covid-19 devront se placer à l'isolement pour une durée non renouvelable de dix jours dans le lieu d'hébergement qu'elles déterminent. L'isolement pourra s'achever plus tôt en cas de test négatif.

Circulation inter-files des deux roues expérimentée dans 21 départements

La circulation des deux-roues motorisés entre deux files, totalement interdite depuis fin janvier, est expérimentée pour trois ans à partir de ce lundi dans 21 départements. Seront concernés par cette nouvelle expérimentation : les huit départements d'Île-de-France, les Bouches-du-Rhône, la Haute-Garonne, la Gironde, l'Hérault, l'Isère, la Loire-Atlantique, le Nord, le Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes, la Drôme, le Vaucluse, les Pyrénées-Orientales et la métropole de Lyon.

Mais alors qu'auparavant les deux-roues pouvaient rouler entre les deux files les plus à gauche à 50 km/h maximum quelle que soit la vitesse des autres véhicules, ils ne pourront désormais circuler plus de 30 km/h plus vite que ceux-ci (dans une limite de 50 km/h maximum). De plus, sera mise en place à partir de l'automne sur les routes concernées une signalisation spécifique et rappelant certaines règles. Enfin, les utilisateurs des systèmes de navigation par GPS Waze et ViaMichelin seront avertis qu'ils circulent sur une route où la circulation inter-files (CIF) est expérimentée.

La fin des nouvelles règles d'utilisation des tickets restaurant ?

Après le premier confinement, au printemps 2020, le gouvernement avait décidé de modifier momentanément les règles d'utilisation de ce moyen de paiement afin de soutenir les restaurateurs et de permettre aux Français en télétravail d'utiliser les titres emmagasinés, des nouvelles règles prévues s'appliquer jusqu'au 31 août. Il est ainsi en ce moment possible d'utiliser ce moyen de paiement les dimanches et jours fériés, dans une limite quotidienne de 38 euros. La date de validité des titres émis en 2020 avait en outre été prolongée jusqu'au 31 août.

Ces mesures seront-elles reconduites ? Interrogé par BFMTV , le ministère de l'Economie a expliqué être "en train de faire l'analyse de la situation" et a indiqué que "la décision n'est pas encore prise". Le gouvernement devrait trancher "après la mi-août".