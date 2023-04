Hausse des prix des surgelés : chez Picard, les consommateurs contraints de rogner sur les «petits plaisirs»

Alors que l'inflation s'est invitée depuis quelques mois dans les rayons alimentaires, les surgelés seraient les plus touchés.

Considérés par certains comme moins chers, plus pratiques et plus rapides, les produits surgelés font souvent le bonheur des consommateurs. Mais la hausse des prix , importante dans ce secteur, pourrait bien briser cette idylle.

Courses de la semaine ou simple achat occasionnel, devant l'enseigne de surgelés Picard les clients affluent. Estella ouvre son sac de course : haricots verts, juliennes de légumes, fruits rouges... « Je n'ai pas beaucoup acheté et j'ai payé presque 20 euros » déclare cette assistante maternelle de 55 ans, « tout est cher en ce moment ». De son côté, Noémie, achète trois à quatre fois par semaine des surgelés, principalement des légumes. Pour cette maman de deux enfants, c'est surtout un gain de temps. Mais question prix, elle constate « une énorme augmentation » de ces aliments.

Certains clients en viennent à arbitrer entre certains choix. « Ce n'est pas sur les produits de base que l'on va rogner mais c'est sur les petits plaisirs », s'exclame Jeanne*, responsable de formation. « La dernière fois je n'ai pas acheté un dessert glacé parce que, même si ça donnait envie, c'était cher pour ce que c'était » confie Leo, coordinateur logistique. Pour Véronique, c'est la même chose : « Les produits fantaisies comme les petits feuilletés saucisses, les gâteaux apéritifs ou les desserts, on n'en prend moins ».

Le rayon surgelé serait même celui qui aurait le plus augmenté en un an, d'après le panéliste Nielsen IQ. C'est la viande qui décroche la palme avec une hausse de 30% en mars 2023, selon leurs chiffres. Les prix des légumes surgelés ont augmenté de 18,7%, les plats cuisinés ont pris 20,7% et le fast-food 16,3%. « Avant, j'achetais mon paquet de frites à 1,80 euro et maintenant il est passé à 2,50 euros », témoigne Adama, employée dans une association. « On peut voir une augmentation sur certains plats préparés qu'on a l'habitude d'acheter, de même quelques euros », s'exclame Louis, 26 ans, chargé de deux gros sacs de courses de surgelés.

«Un marché davantage inflationniste»

Cette hausse des prix est provoquée principalement par l'augmentation du coût de l'énergie et des matières premières. «Concernant les surgelés, l'énergie a un coût important sur l'ensemble de la chaîne de production » explique Emma Sarrazy, consultante chez NielsenIQ. Par exemple, les prix de la viande ont bondi à cause de la hausse du coût des céréales, essentiel dans l'alimentation du bétail.

« Le surgelé est un marché davantage inflationniste que l'alimentaire en général », confirme Cathy Collart Geiger, directrice générale de Picard, même si les enseignes gèrent la hausse des prix de manière différente. Picard déclare contenir cette inflation à « 15% », de « sept points en dessous » du marché du surgelé. « On a répercuté seulement la hausse du coût des matières premières dans nos prix de vente finale », explique-t-elle, « les charges, comme le coût de l'énergie, ont été répercutées sur nos marges ».

Mais Picard estime ne pas s'être arrêté là pour protéger le pouvoir d'achat de ses clients : « On a revisité plus de 500 produits, en conservant la qualité mais en mettant des ingrédients plus accessibles ». Dans les plats surgelés, le saumon a été remplacé par de la truite, la farce au foie gras par de la farce végétale... « Nous ne sommes pas les moins chers du marché mais nous avons le meilleur rapport qualité prix », constate la directrice générale.

«Les légumes frais se périment vite et sont hyper chers»

Beaucoup de clients interrogés partagent le même constat : les surgelés sont surtout pratiques et ils seraient même plus abordables. « Les légumes frais se périment vite et sont hyper chers », argumente Lisa, employée dans une friperie. Pour Aurianne, c'est la même chose, «ils ne sont pas forcément moins chers et sont compliqués à éplucher ».

« Les surgelés ont fortement augmenté dès 2021, avec les fortes hausses des prix de l'énergie, notamment pour les fruits et les légumes » avance Sébastien Faivre, chef de la division prix à la consommation chez l'INSEE. Les fruits surgelés ont même subi une hausse de 56% en deux ans, selon les chiffres de l'institut. « Cette hausse n'est pas uniforme sur tous les produits » mentionne-t-il, les pâtisseries sucrées sont moins concernées par exemple. Cependant, depuis la hausse des matières premières agricoles, il y a eu un rattrapage des produits frais sur les surgelés, sans estimer pour autant qu'ils coûtent plus cher.

« La perception du prix par le client est importante. En achetant du surgelé, vous savez que vous n'allez rien jeter », déclare la directrice générale de l'enseigne Picard. Les aliments surgelés ne sont pas forcément moins chers mais ils se conservent plus facilement. Le fait que le frais puisse être périssable peut générer des coûts, ce qui profite donc aux surgelés, estime Sébastien Faivre. De quoi rassurer les plus frileux…

*Le prénom a été changé.