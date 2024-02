Hausse des péages en février-iStock-DEBOVE SOPHIE.jpg

Novembre 2023 : Clément Beaune annonce une hausse des péages

En septembre 2023, une taxe sur les sociétés d’autoroutes destinée à financer l'investissement dans la transition écologique et dans le ferroviaire est annoncée. Certaines personnes, dont Pierre Coppey (président de Vinci autoroutes), préviennent que l’ajout d’une taxe entraînera forcément une hausse des prix des péages. Clément Beaune assure alors que cette nouvelle taxe n’aura aucun impact sur les péages. Au mois de novembre, Clément Beaune, alors Ministre délégué auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargé des Transports, annonce une hausse des prix des péages au 1er février 2024, hausse inférieure à 3 %. Il ajoute qu’elle est moins importante que celle enregistrée en 2023 (+4,75 %). Il faut toutefois apporter une précision. Le pourcentage annoncé par Clément Beaune est une moyenne. Cela signifie que, selon les concessionnaires, l’augmentation des prix est plus ou moins élevée. Le Viaduc de Millau (département de l’Aveyron) détient d’ailleurs le record.

Hausse record pour le Viaduc de Millau

En ce mois de février 2024, le record revient donc au célèbre Viaduc de Millau dont le tarif a augmenté de 5,83 % pour les véhicules légers. Il est exploité par la CEVM (Compagnie Eiffage du Viaduc de Millau), qui ne fait pas partie des concessionnaires historiques. Les modalités de révision des prix diffèrent pour elle et se basent entièrement sur l’inflation.

Et les autres autoroutes ?

C’est presque la même augmentation qui a été mise en place par ADELAC pour l’A41 (Nord) puisque les prix ont augmenté de 5,78 %. Si vous passez par la Normandie, sachez que les réseaux d’ALBEA affichent une hausse de 5,41 % contre +5,29 % pour ARCOUR (A19) et +4,99 % pour ALIAE (A79). Pour l’A86, les prix augmentent de 4,77 %. Du côté de Vinci, on annonce une hausse égale à 2,70 % pour chaque réseau (ASF, Cofiroute et Escota). Et le groupe n’hésite pas à rappeler qu’il s’agit de la hausse la plus faible du secteur et qu’elle est même inférieure de plus de 1 % à l’inflation (égale à 3,87 % sur 12 mois glissants jusqu’au 31 octobre 2023). Eiffage a pour sa part fait part d’une hausse moyenne légèrement supérieure à 3 % : 3,02 % pour le réseau APRR (Autoroutes Paris-Rhin-Rhône) et 3,04 % pour le réseau AREA (région Rhône-Alpes-Auvergne). La Sanef, enfin, a augmenté ses tarifs de 2,79 %, contre 3,08 % pour la Sapn. Notez que ces diverses hausses pourraient être encore plus élevées en 2025, à cause de la promulgation de la loi de finances pour 2024 qui inclut une nouvelle taxe sur les infrastructures de transport de longue distance. La hausse moyenne, c’est-à-dire sur tout le territoire, est en phase avec les déclarations de Clément Beaune puisqu’elle est égale à 2,93 %.