Guadeloupe: des commerces ciblés et des barrages en feu

Une centaine de personnes s'en sont pris jeudi soir à des commerces à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, où des barrages routier ont été érigés, a indiqué vendredi la préfecture.

Depuis plusieurs jours, l'île antillaise renoue avec des départs de feu sur la voie publique, ce qui complique une circulation déjà perturbée par des embouteillages quotidiens.

Ces actions ne sont pas revendiquées "mais certaines vidéos sur les réseaux sociaux évoquent la réforme des retraites", souligne la gendarmerie.

Des sources policières mentionnent également des "faits de concurrence entre bandes".

Jeudi soir, "une dizaine d'individus a tenté (...) d'ériger des barrages" à Pointe-à-Pitre et aux Abymes, a déploré la préfecture de région dans un communiqué. Puis "un rassemblement d'environ 100 personnes s'en est pris à des commerces du centre-ville", selon la même source, qui précise que sept magasins ont été "fracturés".

Les forces de l'ordre ont procédé à une interpellation, selon la préfecture.

D'autres barrages ont été installés tôt vendredi à Basse-Terre, Gourbeyre et Baillif, précise le communiqué du préfet Xavier Lefort. Le représentant de l'Etat "condamne avec la plus grande fermeté ces actes qui attentent à la sécurité des biens et personnes" et "apporte son entier soutien à l'ensemble des forces de sécurité mobilisées".

Jeudi, des automobilistes sont restés bloqués plusieurs heures sur certains des axes principaux de la Basse-Terre, en raison de la présence de barricades enflammées, a constaté une journaliste de l'AFP. Des piles de pneus incendiés ont été installées sur une voie d'accès au CHU.

La gendarmerie a fait état de "barricades en feu, mais sur lesquelles il n'y a personne quand on arrive".