Groupe ADP: 543 M EUR de pertes au 1S, trafic en recul de 62% à Paris

Le gestionnaire aéroportuaire Groupe ADP a enregistré une perte nette de 543 millions d'euros au premier semestre, contre 250 M EUR de bénéfice il y a un an, avec un trafic en chute de plus de 62% dans les aéroports parisiens, a-t-il annoncé lundi.

"Les mois d'avril et mai ont connu un trafic quasiment nul et la reprise du trafic a été lente aux mois de juin et de juillet", a commenté le PDG du groupe Augustin de Romanet, cité dans un communiqué, ajoutant que "l'ensemble des activités du groupe avait été fortement affecté" par la crise du coronavirus qui a cloué au sol la quasi-totalité des avions dans le monde "dès le mois de mars".

