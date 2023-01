Grèves: Pécresse veut réécrire la loi sur le service minimum dans les transports

La présidente d'Ile-de-France Mobilités (IDFM), Valérie Pécresse, a une nouvelle fois appelé à réécrire la loi de 2007 sur le service minimum dans les transports publics afin qu'ils fonctionnent normalement aux heures de pointe, alors que le réseau francilien est très perturbé jeudi.

"La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Les grévistes ont des droits. Les voyageurs aussi. La continuité du service public est un principe constitutionnel, intangible", a martelé Mme Pécresse mercredi soir, lors des voeux du conseil régional dont elle est également la présidente.

Elle a déploré que le service minimum ne soit "pas respecté" jeudi, première journée de mobilisation contre la réforme des retraites, "C'est inacceptable. Il faut réagir", a lancé l'élue (LR), selon une transcription de son discours transmise par IDFM.

"Je demande au Parlement d'engager la réécriture de la loi sur le service minimum. Et d'imposer, enfin, comme cela existe dans d'autres pays, 100% du service garanti aux heures de pointe", a-t-elle ajouté.

"Le droit de grève est constitutionnel", avait remarqué mardi le ministre délégué aux Transports Clément Beaune, sur France 2.

"Service minimum, ça voudrait dire +vous interdisez à des personnes de faire grève+", avait-il ajouté, notant que la détermination d'un niveau acceptable serait "difficile".

Le gouvernement regarde "si on peut avoir dans certaines entreprises plus de délais d'alerte, une meilleure organisation", avait-il ajouté.

"Il peut y avoir des discussions sur des périodes préservées", avait aussi noté M. Beaune, faisant référence à la grève des cheminots à Noël.

Abusivement appelée "loi sur le service minimum", une loi de 2007 n'a en réalité instauré qu'un "service prévisible" en cas de grève, même si la RATP a par ailleurs un engagement contractuel sur un niveau de service avec IDFM.

Votée peu après l'arrivée de Nicolas Sarkozy à l'Elysée, la loi "sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres" oblige les grévistes à se déclarer au plus tard 48 heures à l'avance.

A partir de ces données, l'entreprise de transport doit élaborer "un plan de transports" en réaffectant au mieux le personnel non-gréviste et doit délivrer aux usagers une information "précise et fiable" sur le service assuré au plus tard 24 heures avant le début de la perturbation.