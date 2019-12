Grèves : Lors de la première semaine, les Franciliens ont passé deux heures de plus dans les bouchons

La grève à la SNCF et à la RATP depuis le 5 décembre dernier oblige de nombreux Franciliens à se déplacer en voiture pour se rendre à leur travail. La circulation sur les routes d'Ile-de-France est donc particulièrement difficile avec des bouchons records. Lors de la première semaine du mouvement, les automobilistes ont passé deux heures de plus dans les embouteillages par rapport à d'habitude.

Conséquence de la grève à la SNCF et à la RATP, de nombreux Franciliens doivent se rendre à leur travail en voiture. Ainsi, depuis le 5 décembre dernier et le début du mouvement de contestation contre la réforme des retraites, les routes d'Ile-de-France affichent des records de bouchons.

Lors de la première semaine, les automobilistes franciliens ont perdu un total de 5 h 29 dans les embouteillages aux heures pointes, au lieu de 3 h 26, selon les chiffres du spécialiste du GPS Tom-Tom, interrogé par BFMTV. Soit deux heures de plus passées sur les routes par rapport à des conditions fluides.

Des emplois concentrés aux mêmes endroits

Évidemment, ces bouchons records s'expliquent par l'impossibilité de se déplacer avec les transports en commun. Mais pas seulement. « Nous restons structurellement dépendants de la voiture, surtout quand les transports collectifs ne fonctionnent plus », note ainsi auprès de BFMTV Christophe Gay, co-directeur du Forum Vies Mobiles. L'aménagement du territoire et des lieux de travail seraient en partie responsables de ce phénomène. L'emploi se concentre en effet à Paris et sa petite couronne, obligeant des millions de déplacements quotidiens aux mêmes endroits.

A noter toutefois que des moyens de locomotion alternatifs ont été trouvés par les Franciliens. « Le recours à la marche, déjà premier mode de déplacement en Ile-de-France en temps normal, a augmenté », précise encore Christophe Gay, en indiquant également que le covoiturage a été multiplié par trois depuis le début du mouvement.