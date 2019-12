Grèves : Des électriciens du Rhône basculent 80 000 clients en heures creuses

Les électriciens et gaziers du Rhône ont basculé en heures creuses 80 000 clients, ce mardi 10 décembre, pour protester contre la réforme des retraites et la privatisation de leurs métiers. Ils réclament notamment « l'inscription dans la constitution que l'énergie n'est pas une marchandise ».

En temps de grève, si certaines mesures peuvent faire enrager les usagers, d'autres font plutôt partie des bonnes nouvelles. C'est le cas de l'initiative prise par les électriciens et gaziers du Rhône qui ont basculé en heures creuses 80 000 clients particuliers pour protester contre la réforme des retraites et la privatisation d'une partie de leurs métiers.

« L'énergie n'est pas une marchandise »

« A l'heure où les besoins vitaux sont plus que jamais marchandés, cet acte fort est à mettre sur le compte des électriciens et gaziers, qui sont en lutte pour une autre répartition des richesses et pour une société, plus juste et plus solidaire », explique le Syndicat CGT lyonnais de l'Energie dans un communiqué publié ce mardi 10 décembre et relayé par Le Progrès.

Les grévistes du secteur réclament « l'inscription dans la constitution que l'énergie n'est pas une marchandise, mais un bien de première nécessité, dont l'accès doit être garanti à toutes et tous ».

Alors que dans d'autres départements, des agents EDF ont provoqué des coupures de courant, cette solution plus douce devrait ravir les usagers lyonnais.