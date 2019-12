Grève du 5 décembre : près de 70% des professeurs en grève

Les enseignants vont être particulièrement mobilisés contre la réforme des retraites, dont ils pourraient bien être les plus grands perdants.

(Photo d'illustration) ( AFP / THOMAS SAMSON )

La mobilisation contre la réforme des retraites à partir du 5 décembre s'annonce très suivie dans les transports, mais également dans les écoles. Le SNUipp-FSU (Syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs des écoles et PEGC), premier syndicat des professeurs des écoles, promet en effet un "jeudi noir".

Selon le syndicat, près de 70% des enseignants sera en grève , et quatre écoles sur dix devraient être fermées au niveau national. À Paris, 80% des enseignants seront en grève. Une mobilisation "historique", commente le syndicat sur Twitter, qui prévoit 300 écoles sur 656 fermées.

"C'est un chiffre inédit, ça faisait très longtemps que nous n'avons pas eu un chiffre aussi haut, depuis 1995. C'est dire si la réforme inquiète les enseignants du primaire qui sont les grands perdants", a expliqué lundi soir à BFMTV, Francette Popineau, secrétaire générale du syndicat.

"Des manifestations sont prévues dans de nombreuses villes et des assemblées générales se tiendront un peu partout après ou avant les manifestations en fonction des habitudes locales", précise un communiqué.

De son côté, le SNES (Syndicat National des Enseignements de Second degré), premier syndicat des enseignants du second degré, estime que près de 50% des professeurs des collèges et lycées devraient être en grève ce jeudi.

Les enseignants, grands perdants de la réforme ?

Pourquoi une telle mobilisation ? "Si les enseignants avaient une pension indexée sur cette réforme ils perdraient entre 600 à 900 euros par mois , ce qui est conséquent. Il va falloir une revalorisation des salaires pour qu'il n'y ait pas une telle perte, nous sommes circonspects. Nous sommes les perdants et nous n'avons rien de concret", explique Mme Popineau.

Emmanuel Macron lui-même a reconnu que les enseignants seront lésés si le passage au nouveau système ne s'accompagne pas d'autres changements dans leur carrière.

Lundi, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire s'est prononcé pour une revalorisation du salaire des enseignants afin qu'ils ne soient pas perdants à la réforme des retraites. Pour le passage à un système universel par points "on va intégrer les primes, ça va être bon pour un certain nombre de fonctionnaires. Pour d'autres, dont les enseignants, ça n'aura pas une grande incidence. Donc il faudra qu'il y ait une revalorisation", a déclaré le ministre, sur France Inter.