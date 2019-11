Grève du 5 décembre : la réforme des retraites à l'épreuve de la contestation

Soudain, il se lève et attrape un dessin de son « copain » Plantu représentant des personnages festoyant sous des parapluies, avec cette citation de Sénèque : « Vivre, ce n'est pas attendre que l'orage passe. Vivre, c'est apprendre à danser sous la pluie. » Le voilà servi ! A moins d'un mois de l'appel à la mobilisation et à la grève reconductible lancé pour le 5 décembre par la CGT, FO, FSU et Solidaires contre la réforme dont il a la charge, Jean-Paul Delevoye, 72 ans, Haut-commissaire aux retraites, demeure d'un inoxydable optimisme. Il faut « maîtriser ses nerfs », tel est le message de l'ancien ministre de Jacques Chirac à ceux qui pressent déjà l'exécutif d'édulcorer sa copie.Quel contraste entre la bienveillance affichée de cet adepte de Confucius et la froide détermination de l'exécutif où l'on se prépare à affronter une grève dure digne peut-être de l'hiver 1995. Tandis que Delevoye ambitionne de ressouder une nation fracturée avec son système universel, le gouvernement compte, pour faire accepter sa réforme, sur l'exaspération contre les « privilégiés » des régimes spéciaux. « Il y a une petite jalousie française : c'est mieux chez le voisin. Donc les mecs, il ne faut pas qu'ils fassent grève au-delà du 5 décembre parce que les gens vont leur dire : vous commencez à nous faire ch... ! », lance sans prendre de gants un ministre, qui « ne croit pas » à une coagulation des luttes.Droit dans ses bottesDans les coulisses du pouvoir, des proches d'Emmanuel Macron veulent en découdre avec les grévistes du 5 décembre. Quitte à prendre des sanctions, entend-on, en cas de débrayages sauvages. Quitte aussi, entend-on aussi, à agiter la menace de durcir encore la réforme en reportant, par exemple, l'âge de départ effectif à... 64 ans. En face, les syndicats, sauf le premier d'entre eux, la CFDT, favorable sur le fond à la réforme, fourbissent aussi leurs armes, ...