Grève du 5 décembre : l'Île-de-France débloque la prime pour les vélos électriques plus tôt que prévu

Alors que la grève du 5 décembre s'annonce très suivie dans les transports en commun, la région Île-de-France propose plusieurs alternatives.

(Photo d'illustration) ( dpa / ROLAND WEIHRAUCH )

"J'ai beaucoup de craintes sur cette grève du 5 décembre" qui risque de plonger "des millions de Français dans une galère épouvantable", notamment en Île-de-France où "8,5 millions de personnes" empruntent les transports en commun , s'alarmait la semaine dernière la présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse.

La crainte n'est pas infondée : à la SNCF, les quatre syndicats représentatifs, la CGT-Cheminots, l'Unsa ferroviaire, SUD-Rail et la CFDT-Cheminots, appellent à une grève illimité, tout comme les trois syndicats représentatifs de la RATP, CGT, CFE-CGC, Unsa.

Également présidente d'IDF-Mobilités, l'autorité organisatrice des transports, Valérie Pécresse a ainsi annoncé plusieurs mesures alternatives aux Franciliens. Parmi celles-ci, une aide à l'achat d'un vélo électrique pouvant aller jusqu'à 500 euros est avancée . "La prime à l'achat sera disponible un mois plus tôt que prévu pour inciter les Franciliens à acheter un vélo à assistance électrique, pendant les grèves et au moment des fêtes de fin d'année", précise un communiqué. Annoncée en octobre dernier, cette prime devait être versée à partir du 20 février 2020.

Quelles conditions ?

La somme ne pourra dépasser la moitié du prix du vélo TTC. Peuvent bénéficier de cette mesure les habitants de la région Île-de-France qui s'engagent en contrepartie à ne faire qu'une demande pendant 5 ans, et à garder le vélo pendant une durée de 3 ans minimum - et de fait, à ne pas le revendre sur cette période.

Pour bénéficier de la mesure, les particuliers devront s'inscrire sur une plateforme dédiée au remboursement, depuis le site internet d'Île-de-France Mobilités, en justifiant notamment domicile, carte d'identité ou passeport, et RIB.

En cas de cumul avec une aide locale, le montant global d'aide à l'achat (aide locale + aide Île-de-France Mobilités) ne pourra pas dépasser 500 euros, précisait l'IDFM en octobre. Ainsi, un Parisien qui bénéficie déjà d'une aide s'élevant à 400 euros de la mairie de Paris, se verra verser 100 euros supplémentaires d'IDFM.

D'autres mesures alternatives

Parmi les autres mesures prises pour tenter d'aider les Franciliens, IDF-Mobilités propose également un mois de location gratuit pour les vélos électriques Véligo sur un abonnement de six mois.

Par ailleurs, le 5 décembre et les jours suivants, en cas de reconduction de grève, le covoiturage sera gratuit pour les Franciliens via cinq plateforme s: BlaBlaLines, Covoit'ici, Karos, Klaxit et Ouihop.