Grève du 17 décembre : pourquoi ces militants CFDT ont manifesté contre la réforme des retraites

Ils ont participé pour la première fois, parfois en faisant bande à part comme à Paris, aux manifestations appelées par la CGT, FO et Solidaires contre la réforme des retraites alors que leur syndicat est favorable au futur système par points mais hostile à l'âge pivot à 64 ans. Tous les militants cédétistes sont-ils tous sur la ligne de leur patron Laurent Berger ? Paroles recueillies dans le cortège parisien de la CFDT. « Je suis plus critique que mon syndicat »Jean-François Bocqueto, 47 ans, technicien dans un bureau d'études LP/Guillaume Georges Au milieu du cortège, Jean-François Bocqueto échange quelques mots - cordiaux - avec une « Gilet jaune » : « Enfin, vous êtes là », lui dit-elle avec un clin d'œil. « J'étais déjà là jeudi dernier », lui répond-il dans un sourire. Ce technicien d'un bureau d'études dans l'automobile, militant CFDT depuis une dizaine d'années, suit « plutôt » la ligne de sa direction. « Je suis pour une réforme du système mais contre l'âge pivot. Il faut que le gouvernement se penche aussi plus sur les critères de pénibilité », explique-t-il comme en écho des propos prononcés plus tôt par Laurent Berger.« Là où je suis plus critique que mon syndicat, c'est sur la politique de ce gouvernement. Je n'ai plus du tout confiance en lui. Quand je vois ce que les ordonnances Macron ont fait sur le marché de l'emploi, je crains le pire avec cette réforme des retraites. Je suis donc soulagé que l'état-major de la CFDT ait rejoint le mouvement. Il était temps qu'on réagisse », explique cet habitant des Yvelines. VIDÉO - La CFDT ne veut pas de « l'âge pivot » S'il a attendu le discours d'Edouard Philippe mercredi dernier avant de se rendre dans la rue, il n'a pas hésité à manifester dès le lendemain. « Et je l'ai fait avec la chasuble orange de la CFDT. J'ai fait un appel sur les réseaux sociaux et on a réussi à monter un groupe ...