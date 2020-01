Grève des avocats : à Pontoise, le tribunal est à l'arrêt

Quelques huissiers, des justiciables clairsemés et des avocats qui se font rares. La salle des pas perdus du palais de justice de Pontoise sonne le creux depuis que le barreau du Val-d'Oise, qui réunit 480 avocats, a voté une semaine de grève totale reconductible. L'assemblée générale va se réunir à nouveau ce vendredi sur la poursuite d'un mouvement suivi par de nombreux barreaux et qui a grandement perturbé les audiences.« Le renvoi me dérange évidemment. Il y a du transport et ce n'est pas aisé en ce moment... Mais je comprends aussi les motifs de la grève... », admet l'un des prévenus d'une affaire d'escroquerie à la Sécurité sociale, qui s'est déplacé pour rien. Il devra revenir le 8 juin pour être jugé sur des faits qui datent de 2012 et 2013.Mais pour la plupart des justiciables, c'est en novembre que leur dossier sera examiné, après les multiples renvois de ce jeudi. Des décisions faute d'avocats, acceptées avec compréhension. « La garde à vue a été très bénéfique. Il n'a pas cherché à me nuire. Il ne me harcèle plus. Ce que je demande, c'est qu'il arrête et qu'il se soigne... » confie une jeune femme victime de harcèlement. Le prévenu, lui, assure qu'il a compris.«Les plus touchés seront ceux qui font de l'aide juridictionnelle»L'affaire de violence conjugale qui précédait attendra aussi dix mois. Ce qui laissera le temps de mener une expertise psychiatrique du prévenu. Me Christian Gallon, en grève, venu plaider le renvoi du dossier, défend la légitimité du mouvement contestant une réforme des retraites qui va conduire au doublement des cotisations (de 14 à 28 % du bénéfice) et à la perte de leur caisse autonome « à l'équilibre jusqu'en 2043 ».« Les confrères vont augmenter leurs honoraires en reportant sur les clients le doublement de la cotisation, prévoit-il. Les plus touchés seront les avocats qui font beaucoup d'aide juridictionnelle. Et ce sont ...