Grève dans l'aérien: l'administration française demande d'annuler encore entre 20 et 30% des vols jeudi et vendredi

La direction générale de l'aviation civile (DGAC) en France a exigé mercredi des compagnies aériennes qu'elles renoncent à 20 à 30% de leurs vols jeudi et vendredi, comme les deux jours précédents, en raison de la grève des contrôleurs aériens opposés à la réforme des retraites.

Ce mouvement social contraint la DGAC à demander aux transporteurs de "réduire leur programme de vols de 20% sur l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle et de 30% sur les aéroports de Paris-Orly, Beauvais, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Marseille, Montpellier, Nice et Toulouse", a-t-elle annoncé dans un communiqué.

La part des programmes de vols supprimés et les aéroports concernés sont exactement les mêmes que pour mardi et mercredi.

Comme depuis mardi, Air France prévoit d'assurer jeudi "près de 8 vols sur 10, dont la totalité de ses vols long-courriers", a expliqué la compagnie à l'AFP. En revanche, "les prévisions de trafic pour la journée du (vendredi) 10 mars seront communiquées ultérieurement".

"Des retards et des annulations de dernière minute ne sont pas à exclure", a toutefois prévenu Air France. Comme à l'accoutumée dans ces situations, "les clients concernés par des vols annulés sont notifiés individuellement, par SMS, e-mail ou via l'application Air France".

De son côté, la low-cost Transavia, membre du groupe Air France-KLM et présente sur le court et moyen-courrier, n'avait pas encore communiqué mercredi en milieu d'après-midi son programme pour ces deux nouvelles journées de mobilisation. Mardi et mercredi, elle avait annulé 30% de ses vols, soit entre 40 et 50 trajets non assurés par jour.

Malgré les annulations préventives, "des perturbations et des retards sont (...) à prévoir" jeudi et vendredi, a souligné mercredi la DGAC, en invitant "les passagers qui le peuvent à reporter leur voyage et à s'informer auprès de leur compagnie aérienne pour connaître l'état de leur vol".

La grève des aiguilleurs du ciel français provoquait mercredi des retards "modérés" à "élevés", soit supérieurs à 45 minutes, sur certains trajets transitant par l'espace aérien français, a noté pour sa part l'organisme de surveillance du trafic Eurocontrol sur son tableau de bord en ligne.

tq/mra/ys/eb