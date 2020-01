Grève contre la réforme des retraites : «On n'a pas fait tout ça pour s'arrêter en cours de route»

Comme d'habitude, ça fleure bon la merguez, ce vendredi place de la République à Paris. Pas question de déroger à la tradition pour cette septième journée de contestation nationale depuis le début de la contestation, le 5 décembre dernier.Le mouvement s'essouffle-t-il, comme semble le croire le gouvernement qui a présenté au même moment son texte de la réforme des retraites en Conseil des ministres ? La foule qui se masse autour de la statue du sculpteur Léopold Morice, sous un ciel bleu azur et par un froid piquant, veut prouver le contraire. Comme ceux rassemblés dans les quelque 200 autres cortèges en France au même moment. En tout, 239 000 personnes ont défilé en France selon la police. Ils étaient 1,3 million selon la CGT.Dans la capitale, qui a accueilli selon les chiffres entre 39 000 et 350 000 manifestants, chacun s'organise selon une routine déjà largement éprouvée depuis 51 jours. Les uns s'apostrophent et se saluent. Les autres vérifient les piles du mégaphone, en testant les slogans à plein volume. Ou mettent une dernière touche de couleur à leurs banderoles et pancartes. Le féminisme est porté haut et fort : « Ni dupe, ni soumise », peut-on lire sur un carton ; « Grandes perdantes nous seront » y voit-on sur un autre, orné d'un pochoir de la Princesse Leia, l'héroïne de la Guerre des étoiles. VIDÉO. Réforme des retraites : « On ne lâchera rien ! » Puis lentement, après quelques valses-hésitations, le cortège se met en marche. Boulevard Saint-Martin d'abord, qui, avec ses trottoirs à deux niveaux, semble rapidement trop étroit. Puis celui de Sébastopol, plus large, en direction de la Seine. En ligne de mire : la place de la Concorde.« Les jours, on ne les compte même plus, confie Annabelle, 46 ans, professeure des écoles dans une maternelle de Noisiel (Seine-et-Marne), venue avec le collectif interprofessionnel AG Est Francilien (rassemblant également des cheminots et des agents de ...