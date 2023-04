Grands chantiers en IDF: "près de 2.800 interventions" de l'inspection du travail depuis fin 2019

L'inspection du travail a mené "près de 2.800 interventions" sur les grands chantiers en Ile-de-France, dont ceux liés aux Jeux olympiques de 2024, et "141 enquêtes d'accidents du travail sur site" depuis novembre 2019, a indiqué mercredi le gouvernement.

Une réunion de travail a été organisée dans la matinée entre plusieurs ministres (Travail, Sports, Transports, Ville) et les maitres d'ouvrage des grands chantiers en Île-de-France couvrant le périmètre des Jeux olympiques et paralympiques (JOP 2024) et de la Société du Grand Paris (SGP), pour "faire le point sur la prévention des accidents du travail graves et mortels sur ces chantiers", a indiqué le ministère du Travail dans un communiqué.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'action menée "pour déployer les 27 mesures du plan pour la prévention des accidents du travail graves et mortels", a-t-il ajouté. Ce plan 2022-2025, axé sur la sensibilisation et la formation, avait été présenté en mars 2022.

"L'action de l'Inspection du Travail en matière de contrôle est également significative sur ces deux chantiers et se caractérise entre le 1er novembre 2019 et le 21 avril 2023 par près de 2.800 interventions et par 141 enquêtes d'accidents du travail sur site", indique le communiqué.

Sur les chantiers liés aux JO, un bilan réalisé à la mi-octobre 2022 faisait état de 87 accidents du travail, dont 11 graves mais aucun mortel. Ces chantiers hors normes ont débuté il y a plusieurs années mais sont vraiment montés en puissance en 2022.

"Au cours de la réunion, les intervenants ont présenté les mesures qui vont être engagées pour améliorer les dispositifs visant à garantir la santé et de la sécurité de tous au sein de ces chantiers", ajoute le communiqué, sans détailler ces mesures à ce stade.