Grand Paris: 70% des seniors vivent dans des 3 pièces et plus

INFOGRAPHIES - Découvrez le portrait-robot des ménages seniors habitant la Métropole du Grand Paris.

Le vieillissement de la population est une réalité tant pour la France que pour le monde. C'est dans ce contexte que l'Adil (Agence départementale d'information sur le logement) s'est intéressée aux personnes âgées dans la Métropole du Grand Paris (MGP). Sachez tout d'abord qu'environ un habitant de la MGP sur cinq (19,3%) a plus de 60 ans (chiffres de 2015). Un chiffre inférieur au taux moyen pour la France (25%).

o Où habitent les seniors du Grand Paris?

À l'échelle départementale, c'est à Paris qu'on dénombre la plus grande part de personnes âgées de 60 ans et plus: 21,8% de la population parisienne. Suivent les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne (19,7% chacun). D'ici 2050, c'est le «94» qui affichera le taux le plus élevé de seniors (22,4%), selon les projections de l'Adil. Paris arrive en troisième position.

L'Adil a également calculé le nombre de seniors par territoires de la Métropole du Grand Paris. Voici ci-dessous le résultat. Pour savoir à quel territoire correspond chaque zone, vous devez cliquer sur ce lien.

o Quelle est la taille de leurs logements?

Plus de sept seniors habitant dans le Grand Paris sur dix (71%) vivent dans des logements de trois pièces et plus, selon l'Adil. Un chiffre bien supérieur à celui pour l'ensemble des Grands Parisiens (59%) plus habitués que les seniors à loger dans des deux pièces ou moins (41% contre 29%).

Près de six ménages seniors de la métropole du Grand Paris sont propriétaires contre 39% pour l'ensemble de la population du territoire.

o Quels sont leurs revenus annuels?

Dans la Métropole du Grande Paris, le revenu médian annuel s'élève à 22.489 euros pour l'ensemble de la population. À part dans le département de la Seine-Saint-Denis, le revenu médian des ménages de 60-74 ans et de 75 ans ou plus est plus élevé.

Par ailleurs, même si les personnes âgées métropolitaines sont moins touchées par la pauvreté que les autres tranches d'âge du territoire, leur taux de pauvreté est supérieur à celui observé à l'échelle tant régionale que nationale.