Gironde. Plus de 100 PV en un an : un concessionnaire porte plainte contre la mairie de sa commune

Un concessionnaire de Cestas, en Gironde, a reçu plus de 100 PV en un an et ses voitures terminent régulièrement à la fourrière ces dernières semaines. L'homme a décidé de porter plainte contre la mairie et la police municipale pour « harcèlement, discrimination et acharnement ».

Un concessionnaire automobile situé à Cestas (Gironde) a décidé de porter plainte contre la mairie et la police municipale de la ville pour « harcèlement, discrimination et acharnement », rapporte France 3 Nouvelle-Aquitaine. L'homme a reçu plus de 100 PV en un an pour stationnement interdit. Une situation qu'il juge inacceptable.

Plaintes des voisins

Ses problèmes ont commencé en 2018 lorsque certains de ses voisins se sont plaints à la mairie de voir ses véhicules garés sur les trottoirs. Après quelques avertissements, la police municipale a finalement décidé d'interdire le stationnement dans toute la rue, précise France 3.

N'ayant selon lui pas d'autres solutions, le professionnel a continué de garer les voitures sur les trottoirs, quitte à payer les amendes. La mairie a répliqué en installant des rochers pour faire respecter l'interdiction. Le 5 février dernier, la police municipale est allée plus loin que les simples PV : neuf véhicules de la concession ont été emmenés à la fourrière.

Il estime le préjudice à 50 000 euros

Le plaignant estime le préjudice à 50 000 euros. « Ce que je ne comprends pas, c'est que juste à côté, les voitures des voisins qui sont aussi garées n'ont ni peinture, ni contravention », s'étonne-t-il auprès de la chaîne régionale.

Pour éviter le « conflit d'intérêts », l'homme a porté plainte à la police de Léognan, une commune voisine.