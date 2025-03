Gims, Youssoupha et Gazo se mobilisent pour les enfants victimes du conflit en République démocratique du Congo

Les fonds de cet événement caritatif, qui se tiendra le 7 avril à l’Accor Arena à Paris seront reversés à l’Unicef. La crise humanitaire en RDC s’est intensifiée depuis mi-janvier, après les offensives lancées par les rebelles du Mouvement du 23 mars (M23).

Gims, Youssoupha, Guy2bezbar, Angélique Kidjo, Soolking, Gazo... une pléiade d’artistes en vogue se réunira sur la scène de l’Accor Arena lundi 7 avril afin de faire vibrer un concert caritatif organisé pour aider les enfants victimes du conflit qui ensanglante la République démocratique du Congo depuis le début de l’année 2025. L’intégralité des fonds récoltés sera reversée à l’UNICEF, rapporte l’AEG sur son site internet , billetterie qui s’occupe de cet événement.

« Depuis plusieurs années, les artistes congolais et de la diaspora se sont imposés comme des ambassadeurs culturels influents. Aujourd’hui, ils utilisent leur notoriété pour dénoncer une guerre trop souvent ignorée et ses conséquences dramatiques sur les populations. Cette mobilisation marque une prise de parole engagée, où la musique devient un puissant levier de sensibilisation et d’action » , écrit l’AEG dans leur communiqué. Une cagnotte en ligne sera également ouverte pour maximiser les dons. La soirée, qui prévoit « pleins de surprises » sera animée par la mannequin franco-congolaise Didi-Stone, ambassadrice nationale de bonne volonté pour l’Unicef en République démocratique du Congo (RDC) et par l’humoriste Nordine Ganso. La billetterie est déjà ouverte.

Près de 80 000 personnes fuient l’Est de la RDC

Le chanteur Gims, sacré « meilleur artiste masculin » aux Victoires de la musique 2025 avait alerté, lors de la remise de son prix, le public de la dramatique situation humanitaire qui frappe les habitants de la RDC: « Il se passe des choses en ce moment, et comme il y a plusieurs décennies déjà. Ça n’est qu’un rappel, parce que ça fait plusieurs décennies que la situation au Congo, précisément à l’est, est terrible, à Goma précisément, Goma qui est assiégée actuellement par des milices, par des groupuscules. C’est inhumain ce qui se passe là-bas .»

Depuis fin 2021, le groupe armé du Mouvement du 23 mars (M23), soutenu par quelque 4 000 soldats rwandais a repris les armes contre le gouvernement du président Tshisekedi. Lors d’une offensive éclair menée ces dernières semaines, le M23 a notamment pris le contrôle de Goma et Bukavu. Près de 80 000 personnes, fuyant les violences qui déchirent l’est de la République démocratique du Congo, ont trouvé refuge dans des pays voisins, a indiqué le Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés. L’Allemagne, le Royaume-Uni et le Canada, ont déjà officiellement réagi, en suspendant leurs aides au développement au Rwanda.