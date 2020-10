Gecina, peu touché par le Covid, est plutôt optimiste pour l'année

Gecina, spécialiste français des bureaux, a relevé mercredi ses prévisions pour 2020, après avoir signé un chiffre d'affaires quasi stable sur les trois premiers trimestres, et a assuré de son optimisme malgré l'effondrement général de son secteur.

Entre janvier et septembre, Gecina a dégagé un chiffre d'affaires de 496,9 millions d'euros, soit un très léger recul (-0,7%) par rapport à un an plus tôt.

Le groupe a légèrement relevé son objectif annuel de résultats. Il s'attend à un bénéfice net récurrent, son indicateur de référence, de 5,70 euros par action. Auparavant, ce n'était que la fourchette haute de prévisions données en juillet, peu après le confinement et le déclenchement de la crise sanitaire.

Malgré les conséquences économiques de celle-ci, Gecina se félicite de n'avoir subi que très peu d'impayés de la part de ses locataires.

Plus largement, le groupe assure de son optimisme alors même que le marché des bureaux subit une chute historique en Île-de-France depuis le début de la crise.

Même si Gecina reconnaît un "attentisme" de la part de locataires potentiels, il s'estime avantagé par ses choix de localisations. Le groupe fait en effet depuis des années le pari de largement se concentrer sur Paris même ou ses abords immédiats.

Or, la déprime du marché concerne surtout des emplacements plus éloignés ou le cas spécifique du quartier d'affaires de la Défense.

Le "marché locatif montre donc une forme de polarisation, révélant des perspectives toujours favorables pour les zones centrales privilégiées par Gecina, et une visibilité dégradée sur les zones secondaires", se félicite le groupe.

Au-delà des bureaux, le groupe fait par ailleurs part de son "ambition croissante" dans le logement. Il détient un petit portefeuille dans le secteur et compte le développer avec un récent partenariat signé avec le promoteur Nexity.

