Gecina: le bénéfice 2022 en hausse de 4,6%, comme attendu

Le groupe Gecina, propriétaire de bureaux dans les quartiers prisés de Paris, a tout juste atteint ses objectifs en 2022 en annonçant mercredi un bénéfice en hausse de 4,6% sur l'année dernière.

Le résultat net récurrent, indicateur de référence pour les foncières, s'est établi à 409,9 millions d'euros, 4,6% de plus qu'en 2021. Soit 5,56 euros par action, tout juste ce sur quoi Gecina tablait dans ses objectifs (5,55 euros).

Pour 2023, la foncière table sur un bénéfice net récurrent entre 5,80 et 5,90 euros par action.

Elle va proposer à ses actionnaires un dividende de 5,30 euros par action, comme l'année dernière.

Gecina, qui gère aussi des logements et des résidences étudiantes, possède surtout des bureaux dans les quartiers les plus prisés de Paris et les communes avoisinantes (Neuilly-sur-Seine, Boulogne-Billancourt...).

Le groupe a bénéficié d'une "forte activité locative" au second semestre 2022, ce qui lui a permis de revaloriser ses loyers dans un contexte d'inflation.

"On voit 2023 avec un peu les mêmes tendances qui ont été à l'oeuvre pour le second semestre, c'est-à-dire un marché locatif pour les immeubles parisiens assez dynamique, avec une croissance des loyers", a affirmé le directeur général, Beñat Ortega.

Son patrimoine affiche une valeur totale en baisse, à 20,1 milliards d'euros contre 20,6 milliards fin juin.

Le taux de vacance dans l'ensemble de ses immeubles, bureaux et résidentiel confondus, a fondu en 2022, passant de 8,3 à 4,6%.

av/pa/pta