Gecina: bénéfice 2021 en baisse, croissance attendue en 2022

La société foncière Gecina, spécialiste des bureaux, a dégagé un bénéfice en baisse -attendue- de 7% en 2021, espérant renouer avec la croissance dès 2022.

Son résultat récurrent net, indicateur de référence pour les foncières, a été de 392 millions d'euros, en baisse de 6,8% par rapport à 2020. Elle a collecté pour 613,3 millions d'euros de loyers, en baisse également (-6,8%), mais quasi stable à périmètre constant (-0,2%).

La directrice générale du groupe Méka Brunel s'est réjouie d'une "reprise progressive des fondamentaux" et d'une "dynamique enclenchée pour cette année 2022" où elle espère renouer avec la croissance.

La société va proposer à ses actionnaires un dividende de 5,30 euros par action, inchangé par rapport à 2020.

Pour 2022, le groupe s'attend à un résultat récurrent net "autour de 5,5 euros par action", soit une hausse de 3%.

Gecina, qui concentre l'essentiel de ses bureaux dans les quartiers ouest de Paris les plus prisés, se recentre de plus en plus sur ces actifs, les plus sûrs.

Le taux de vacance dans le quartier central des affaires, qui englobe ces quartiers les plus en vue de l'ouest de Paris, s'établit ainsi à 3,1%, "proche d'un plus bas historique", selon Gecina.

La société a ainsi cédé plusieurs bureaux en périphérie de Paris, tout en mettant un pied dans d'autres grandes métropoles, Bordeaux et Marseille.

Le taux de vacance de Gecina tous territoires et toutes activités confondues s'établit à 8,3%, stable par rapport à 2020.

