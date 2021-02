Gaz, électricité, péages, deux-roues... Ce qui change ce 1er février

Certains tarifs augmentent ce 1er février. Les deux-roues ne pourront plus circuler entre les files de voitures et de nouvelles mesures pour les étudiants entrent également en vigueur.

Péage de Saint-Arnoult-en Yvelines, en août 2020. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Tour d'horizon de ce qui change ce 1er février.

Les tarifs du gaz, de l'électricité et des péages augmentent

Les tarifs réglementés du gaz appliqués par Engie vont augmenter de 3,5% en moyenne, sous l'effet d'une hausse des cours sur les marchés causée par une vague de froid en Asie. "Cette augmentation est de 0,9% pour les clients qui utilisent le gaz pour la cuisson, de 2,1% pour ceux qui ont un double usage, cuisson et eau chaude, et de 3,7% pour les foyers qui se chauffent au gaz", selon la Commission de régulation de l'énergie (CRE).

Les tarifs réglementés de vente de l'électricité vont également augmenter : de 1,6% toutes taxes comprises pour les tarifs "bleus" résidentiels. Cela représente 15 euros par an en moyenne. Pour les professionnels, la hausse est de 2,6% TTC.

Les tarifs des péages autoroutiers vont également augmenter, de 0,44% en moyenne. Les hausses devraient s'échelonner entre 0,30% et 0,65% pour les réseaux les plus importants, selon le Comité des usagers du réseau routier. La hausse moyenne avait été de 0,80% en 2020 et de 1,9% début 2019.

Les prix des cigarettes évoluent

En février, certains paquets de cigarettes augmentent. C'est notamment le cas des Camel Blue 100's ou des Camel Silver, qui passent de 10,20 à 10,30 euros et des Lucky Strike Ice qui augmentent de 9,90 à 10 euros. D'autres paquets de cigarettes repassent sous la barre des 10 euros : le prix des Lucky Strike diminue de 10 à 9,90 euros.

Les deux-roues ne peuvent plus circuler entre les files

La circulation des deux-roues motorisés entre deux files de voitures, qui était expérimentée depuis 2016 dans 11 départements dont l'Île-de-France, est interdite à partir du 1er février. L'objectif de cette expérimentation, qui s'est achevée le 31 janvier, était de tenter d'encadrer cette pratique très répandue chez les motards. Mais, pour la délégation à la sécurité routière, le bilan de l'accidentalité est "décevant". Un rapport "montre que l'accidentalité des deux-roues motorisés a augmenté de 12% sur les routes où l'expérimentation de la circulation inter-files a eu lieu, alors qu'elle a baissé de 10% sur les autres routes des départements concernés", selon un communiqué de la délégation à la Sécurité routière.

Deux nouvelles mesures pour les étudiants

Emmanuel Macron a annoncé le 21 janvier que les étudiants pourront revenir en "présentiel" à la fac un jour par semaine à partir du 1er février - si les conditions sanitaires le permettent, a toutefois nuancé la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal.

Un "chèque-psy" va également être mis en place à compter du 1er février pour permettre aux étudiants qui le souhaitent de consulter un psychologue ou un psychiatre.

Une chaîne pour soutenir la culture

A partir de 20h30 ce lundi 1er février, France Télévisions lance "Culturebox", une chaîne éphémère pour soutenir la culture, diffusée sur le canal 19 de la TNT. Accessible également sur la plateforme france.tv, cette chaîne "offrira quotidiennement au plus grand nombre, un accès direct et gratuit à la culture", indique France Télévisions. Culturebox "proposera de nombreux concerts, spectacles de théâtre et de danse, festivals captés ces toutes dernières années à Paris, au cœur des régions et en Outre-mer", et diffusera chaque semaine un spectacle inédit ainsi que des rendez-vous quotidiens avec les acteurs du monde de la culture.