Gare du Nord: une "gabegie", un "fiasco financier" pour les syndicats de la SNCF

Les syndicats CGT-Cheminots, Unsa ferroviaire et SUD-Rail ont qualifié mercredi de "gabegie" ou d'"énième fiasco financier" le projet controversé de transformation de la gare du Nord, à Paris, dont la SNCF a annoncé l'abandon mardi.

"Faire du fric plutôt que du service public : voilà la cause" de cet "énième fiasco financier", estime la CGT-Cheminots, qui souligne les "conséquences très lourdes financièrement" de l'arrêt de ce "projet délirant" de rénovation de la première gare d'Europe.

Évoquant des "dérives insupportables", avec retards et augmentation du coût des travaux, la SNCF a annoncé mardi qu'elle renonçait à ce projet confié en 2019 à Ceetrus, filiale immobilière d'Auchan. Considérablement agrandie, la gare rénovée devait héberger notamment de nouveaux commerces.

D'après la CGT-Cheminots, "selon les termes du contrat qui vient de prendre fin, les frais de résiliation s'élèvent pour Gares & Connexions (filiale de la SNCF, ndlr) à 200 millions d'euros".

SUD-Rail relève que, "sans doute, de nombreux contentieux juridiques vont suivre". Ils "pourraient amener la SNCF à verser des dommages importants à Ceetrus, alors même qu'aucune rénovation d'ampleur n'a été faite en gare du Nord", pointe le syndicat.

Pour la CGT-Cheminots, "cette affaire démontre une nouvelle fois que les processus d'appel d'offres et la mise en concurrence ne garantissent en rien une baisse des coûts".

"Les partenariats public/privé sont une arnaque", juge-t-elle, en revendiquant que "la conduite de ce type de projet soit intégralement prise en charge par l'entreprise publique SNCF et ses salariés".

"La maîtrise d'ouvrage ferroviaire doit rester dans le giron des équipes de Gares & Connexions", plaide de son côté l'Unsa ferroviaire.

En disant "stop à la gabegie", l'Unsa "se félicite de l'arrêt de ce projet pharaonique" et attend "un nouveau projet à taille humaine", doté d'un "budget réaliste" et terminé "avant le début de la Coupe du monde de rugby en 2023 et des Jeux olympiques de 2024".

La SNCF a "décidé de mettre fin à la gabegie du partenariat public/privé censé faire face aux nombreux travaux (nouveau terminal de départ, agrandissement du terminal international, nouveaux magasins...)" prévus à la gare du Nord, "et c'est tant mieux", se réjouit de son côté SUD-Rail, qui "se félicite de l'échec de (cette) privatisation".

"Les gares doivent avant tout faciliter la mobilité quotidienne des usagers des transports publics et pas devenir des centres de consommation", considère le syndicat, en jugeant "préférable" d'investir dans "un deuxième tunnel entre (la station) Châtelet et la gare du Nord" qui "profiterait aux usagers".

er/dga/bma