Gare du Nord paralysée : «Les Alliés bombardaient les infrastructures ferroviaires pour étrangler la logistique allemande»

Après la découverte d’une bombe non explosée dans le secteur de la gare du Nord, l’historien Olivier Saint-Hilaire estime qu’il pourrait s’agir d’un obus des Alliés, lâché après le Débarquement de 1944.

Un obus d’un mètre de longueur, d’un poids de 500 kilos dont 200 d’explosifs a été retrouvé, enfoui à moins de trois kilomètres des quais de la gare du Nord la nuit dernière. Dès la découverte de cette bombe «non explosée» , la préfecture de police de Paris a décidé d’interrompre la circulation ferroviaire par mesure de sécurité . Des «opérations de déminage» et «travaux de terrassement» sont en cours, afin de «désamorcer l’engin» , a précisé la SNCF Voyageurs sur son site internet. Si une photo de l’engin a été publiée sur le réseau X par un conducteur de la SNCF, syndiqué chez Sud Rail, peu d’informations précises ont filtré sur le modèle. Pour l’historien Olivier Saint-Hilaire, docteur en histoire à l’EHESS, ayant soutenu l’année dernière une thèse intitulée «Pollution des sols, déchets de guerre : une histoire environnementale, économique et anthropologique du désobusage (1914-2019)», il s’agit probablement d’un reliquat des bombardements alliés de 1944.

LE FIGARO.- D’où pourrait provenir cette bombe découverte la nuit dernière dans le secteur de la gare du Nord, à Paris ?

Olivier Saint-Hilaire.- Paris n’a pas été bombardé par les Allemands. Cet obus de gros tonnage peut être un reliquat des bombardements alliés qui ont suivi le Débarquement de juin 1944. Ils cherchaient à bloquer toutes les infrastructures ferroviaires, pour étrangler la logistique allemande. Par ailleurs, les Alliés avaient une pratique de bombardement que les milieux du déminage qualifient de «double effet kiss cool» (une chose qui entraîne un effet attendu, peut en amener un second, positif ou négatif, NDLR) : ils envoyaient un premier engin explosif, puis une bombe à retardement quelques minutes plus tard afin de faire de nouvelles victimes parmi les sauveteurs et les pompiers.

Est-il fréquent de retrouver des bombes de la Seconde Guerre mondiale en France ?

La grande majorité, presque 90% des bombes retrouvées dans les sols français, datent de la Première Guerre mondiale. Un milliard d’obus sont tombés sur le front ouest et 25% de ces munitions qui n’ont pas explosé. Quand les nations se retrouvent en guerre à produire en masse, la qualité de leurs armes est moins bonne qu’en temps de paix. Il y a donc des découvertes quasiment tous les jours en France, mais souvent dans des zones rurales ou forestières. Cela capte moins l’attention, notamment parce que les conséquences sont bien moindres quand on en retrouve une au milieu des bois. Les bombes de la Seconde Guerre mondiale de gros tonnages comme celle-ci, se retrouvent plutôt à Brest, Nantes ou en Normandie, lors de réaménagement urbains. En 2015, trois bombes de cette période avaient été retrouvées près de la gare de Noisy-le-Sec. On avait pu remonter au bombardement des aviateurs anglo-saxons d’avril 1944, qui avait fait des centaines de victimes civiles.

Prend-on suffisamment de précautions lors de grands chantiers ?

Un décret fixant des règles de sécurité particulières aux chantiers de dépollution pyrotechnique a été signé en 2005. Il permet à des entreprises d’évaluer le danger potentiel. Ces interventions se font souvent de façon discrète lors des projets de connexions entre les réseaux ferroviaires. En Allemagne, qui a reçu beaucoup plus de bombes que la France pendant la Seconde Guerre, il y a un dispositif plus poussé dès qu’il y a un chantier. Un historien intervient en amont des démineurs, pour analyser des rapports d’archives et des photos aériennes. Chez nous, la prévention du risque est moins développée, mais si elle est loin d’être négligeable.