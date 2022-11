Gare aux investissements frauduleux dans la transition énergétique, prévient l'AMF

L'Autorité des marchés financiers (AMF) a appelé lundi les épargnants "à la plus grande vigilance" sur des propositions d'investissement dans la transition énergétique, comme des "éco-parkings".

L'AMF a enregistré en 2022 "plus d'une centaine de réclamations et signalements", ainsi "qu'une cinquantaine de demandes" d'épargnants s'interrogeant sur ce type d'investissement, notamment via sa plateforme AMF Epargne Info Service, explique l'autorité dans un communiqué.

Les pertes subies par les épargnants sont "élevées", juge-t-elle, en moyenne de 70.000 euros. Les résultats sont loin des "taux de rendements élevés", entre 6 et 12%, et des "placements sécurisés" vantés par des "fausses brochures commerciales".

Ces offres surfent sur les tendances du moment de la finance verte: centrales photovoltaïques exploitées en Europe, "livret hydrogène" ou encore des "éco-parkings", c'est-à-dire des places de stationnement avec bornes de recharge électrique, énumère-t-elle.

L'AMF avait déjà alerté en 2020 sur les escroqueries liées aux investissements dans des places de parking.

Souvent, ces offres frauduleuses "usurpent l'identité de groupes connus" et mettent parfois en avant "une soi-disant garantie de capital" par la Banque de France ou la Banque centrale européenne, alerte aussi l'AMF.

Les épargnants sont généralement sollicités par mail ou par téléphone, après avoir renseigné leurs coordonnées dans des formulaires de contact sur internet ou avoir découvert les offres sur les réseaux sociaux.

Mais, "peu après avoir effectué les virements, les victimes ne parviennent plus à joindre les faux conseillers ni à récupérer leurs fonds", relate l'autorité chargée de la protection de l'épargne investie en produits financiers.

L'AMF rappelle enfin des "règles de vigilance" vis-à-vis des investissements, notamment ne pas céder à la pression des interlocuteurs ou à l'urgence avant d'investir, se méfier "des promesses de gains rapides sans contreparties" et rappelle que "les usurpations sont fréquentes, nombreuses et faciles à réaliser".