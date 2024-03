Gare aux arnaques ! Arnaque aux faux conseillers, SMS frauduleux... Apprenez à vous protéger

Les arnaques et fraudes sont de plus en plus nombreuses et innovantes. Il suffit d'un SMS, d'un mail ou parfois d'un appel pour tomber dans le panneau. En plus de ces démarchages commerciaux, il existe de nombreuses informations erronées qui circulent sur les réseaux sociaux vous promettant rendements faramineux avec capital garanti. Dans ce webinaire d'une durée de 45 minutes, les experts BoursoBank vous expliquent le fonctionnement des arnaques les plus répandus et vous donnent les bons réflexes à avoir... pour ne pas se faire avoir. Ils détaillent également toutes les fonctionnalités mises en place par BoursoBank pour sécuriser vos comptes et vos opérations au maximum.

Cette année, la « Global Money Week », semaine de l'éducation financière en France, a lieu du 18 au 22 mars 2024. Le thème de cette 12ème édition est « Protect your money, secure your future », « Protège ton argent, assure ton avenir ! ».

A cette occasion, Boursorama organise toute la semaine des webinaires à suivre en direct sur son portail d'information économique et financière boursorama.com.

Retrouvez le PDF de la présentation ci-dessous