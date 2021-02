Selon les informations d'RTL, 23.000 versements sont actuellement classés comme litigieux pour un montant global de 30 millions d'euros.

Le ministère de l'Economie et des finances français. ( AFP / BERTRAND GUAY )

Alors que le gouvernement réaffirme chaque semaine sa volonté de continuer à soutenir l'économie "quoi qu'il en coûte" jusqu'à la fin de la crise sanitaire, "un euro dépensé doit être un euro utile à l'économie et non aux fraudeurs", prévient de son côté Olivier Dussopt, le ministre délégué aux Comptes publics. Le gouvernement compte d'ailleurs accélérer sa lutte contre la fraude au fonds de solidarité.

Selon des informations d' RTL , depuis la mise en place du fonds de solidarité en avril, deux milliards d'euros d'aides n'ont pas été versés pour suspicion de fraudes et trois millions d'euros indûment versés ont été récupérés auprès de patrons fraudeurs . "Certains vont considérer que 3 millions d'euros sur 14 milliards d'euros (montant total des aides versées par le fonds de solidarité, ndlr) c'est peu, c'est une réalité. Mais quand bien même ça ne serait qu'un euro versé indûment, nous aurions dû le récupérer", soutient Olivier Dussopt.

Pour traquer les fraudeurs, la Direction générale des finances publiques procède à des contrôles lorsque les demandes d'aides sont déposées et a posteriori, une fois l'argent versé. Une cinquantaine de personnes travaillent à plein temps pour détecter les fraudes sur les dossiers les plus importants, dont les montants d'aides peuvent dépasser les 100.000 euros. Selon Oliver Dussopt, 250 contractuels supplémentaires vont être recrutés afin de lutter encore plus efficacement contre la fraude. Le service financier Tracfin travaille également à repérer ces fraudes.

"Nous n'avons pas comme objectif de ralentir l'instruction des demandes d'aides, mais il est normal que nous puissions vérifier ce qui a été fait quand il y a des doutes et surtout empêcher le versement à des tricheurs", souligne le ministre. Selon les informations d' RTL , 23.000 versements sont classés comme litigieux pour un montant global de 30 millions d'euros .