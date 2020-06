Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: Près de 500.000 entreprises ont obtenu un PGE, selon la banque publique d'investissement Reuters • 08/06/2020 à 09:16









FRANCE: PRÈS DE 500.000 ENTREPRISES ONT OBTENU UN PGE PARIS (Reuters) - Près de 500.000 entreprises françaises ont obtenu un prêt garanti par l'Etat (PGE) depuis le lancement du programme de soutien aux entreprises touchées par la pandémie de coronavirus, ce qui représente un montant de près de 100 milliards d'euros, a déclaré lundi le directeur général de BPI France. "On était à 85 milliards d'euros ce matin. On devrait passer les 500.000 entreprises aujourd'hui", a dit Nicolas Dufourcq sur les ondes de BFM Business. "C'est un immense succès", a ajouté le patron de la banque publique d'investissement, en notant que le programme similaire mis en place par l'Allemagne n'avait concerné que 55.000 entreprises. (Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.