France: les perspectives du logement neuf s'améliorent légèrement

Les perspectives de logements neufs français, moroses depuis plus d'un an, se sont un peu redressées en novembre en France malgré la période de reconfinement, avec une amélioration au niveau des permis, montrent mercredi les chiffres officiels.

Entre septembre et novembre, 112.400 nouveaux logements ont été autorisés en France, selon le ministère de la Transition écologique, dont dépend le Logement.

Certes, c'est une baisse (-3,9%) par rapport à un an plus tôt. Mais elle s'est nettement ralentie en un mois, ce qui témoigne donc d'une amélioration de la tendance en novembre.

Les permis, qui donnent une idée de la tendance à venir pour le logement neuf, "ont pour la première fois légèrement dépassé le niveau moyen des trois mois précédant le premier confinement", remarque le ministère.

Frappée par le strict confinement décrété au printemps par les autorités contre la propagation du nouveau coronavirus, la construction de logements s'était effondrée durant la période couvrant en gros le deuxième trimestre.

Dans les mairies, l'examen des permis avait très largement été gelé, alors que les élus locaux tendaient déjà à nettement réduire leur nombre avant même la crise sanitaire. Sur le terrain, de nombreux chantiers s'étaient interrompus pendant des semaines.

Le reconfinement en novembre n'a finalement pas été aussi néfaste à l'obtention de permis. En revanche, les mises en chantiers, qui témoignent du niveau réel de la construction, se sont ralenties. A 113.200 logements commencés entre septembre et novembre, elles reculent de 1,9% par rapport à un an plus tôt.