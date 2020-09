Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: Le Maire veut inciter les épargnants à investir dans les PME Reuters • 30/09/2020 à 10:51









FRANCE: LE MAIRE VEUT INCITER LES ÉPARGNANTS À INVESTIR DANS LES PME PARIS (Reuters) - Bruno Le Maire a annoncé mercredi le lancement d'un nouveau produit d'investissement dans les PME, alors que l'épargne des Français a fortement augmenté depuis la crise sanitaire liée au coronavirus, atteignant quelque 90 milliards d'euros. "Je ne taxerai pas l'épargne des Français", a répété le ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance sur l'antenne de LCI. "En revanche, je veux les inciter à diversifier leurs placements." Le gouvernement mettra jeudi à la disposition des Français ce nouveau produit, "qui est un fonds d'investissement dans les PME françaises", a-t-il précisé. "Si vous avez 5.000 euros à placer - c'est le ticket minimal donc ce n'est pas pour tous les épargnants, soyons clairs, c'est pour ceux qui ont déjà un bas de laine bien constitué - (...), nous mettons à disposition un fonds dans lequel il y a 1.500 entreprises françaises." "Cela diversifie le risque. C'est bloqué pendant cinq ans, et au bout du compte, on peut avoir une rentabilité plus importante qu'un livret A ou un livret de développement durable", a ajouté Bruno Le Maire, précisant que le capital investi n'était pas garanti dans ce type de placement. (Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

