Frais bancaires : pensez aux offres groupées

Frais de tenue de comptes, assurance perte et vol, retraits en distributeur, virements en agence, alertes SMS... Autant de services qui, pris un à un, peuvent alourdir inutilement votre facture bancaire. Depuis des années, les banques incitent leurs clients - surtout les nouveaux - à souscrire un package de services plus ou moins adapté à leur profil.Un bon moyen de fidéliser les clients mais aussi de rentabiliser leurs produits, sachant qu'il est rare d'utiliser chaque année la totalité des services proposés dans un package. Quant au client, il peut y trouver son compte s'il choisit l'offre qui convient à son profil avec en plus, le confort de ne régler qu'une seule cotisation chaque mois. Longtemps fourre-tout, ces produits évoluent enfin.Des offres mieux ciblées et moins chères. Panorabanques, qui passe au crible des centaines d'offres packagées chaque année, note que les banques peaufinent de mieux en mieux leurs offres. « Les banques se rendent compte que leurs packages ne correspondent pas forcément aux besoins de leurs clients et en lancent de nouveaux, plus personnalisables et moins onéreux », explique Laure Prenat, directrice générale du comparateur en ligne. Avec à la clé bien souvent de belles économies.« Pensez donc à bien vérifier les produits dont vous avez besoin et ce qui est inclus dans votre package », conseille-t-elle. Il vous revient en effet d'ouvrir l'œil car rares sont les établissements qui communiquent sur l'évolution de leurs offres. Un exemple ? Si vous êtes client des Caisses d'Épargne, sachez ainsi que le Bouquet Liberté est remplacé cette année par trois nouveaux packages sur-mesure (Initial, Confort et Optimal). Mieux encore, si vous êtes client de l'agence Caisse d'Épargne Grand Est Europe, Panorabanques a calculé que la nouvelle offre Initial fera économiser 19 % (à 84 euros contre 103,20 euros pour le Bouquet Liberté) aux détenteurs d'une carte bancaire ...