Frais bancaires : ces banques qui augmentent leurs tarifs... et les autres

Retour aux bonnes vieilles habitudes pour les banques. Alors qu'elles avaient accepté, en plein mouvement des Gilets jaunes, à la demande expresse d'Emmanuel Macron, de geler leurs tarifs en 2019, les voilà libérées de leur engagement cette année. Faut-il s'attendre à un rattrapage des prix pour compenser l'absence de hausse cette année ?Dans l'étude annuelle que dévoile Le Parisien - Aujourd'hui en France, le comparateur de banques Panorabanques se veut rassurant. « Les Français vont payer en moyenne 215,50 euros de frais bancaires en 2020, ce qui représente une hausse globale de 0,2 %, soit 40 centimes de plus par rapport à 2019, année de baisse des frais bancaires (-1 %), explique Laure Prenat, directrice générale du comparateur qui a décortiqué 147 plaquettes tarifaires. On est plus proche d'une stagnation que d'une réelle hausse. » Hausse de 3,8 % des virements en agenceLa note 2020 ne devrait donc pas être salée. Du moins en apparence. Car de grandes disparités existent entre les Français selon leurs usages. Certes, de nombreux tarifs sont quasi stables : c'est le cas des frais de tenue de compte (+ 0,25 % à 17,40 euros en moyenne), de gestion de cartes bancaires (+ 0,2 % à 61,60 euros) et des frais de dépassement de découvert (+ 0,3 % à 72,70 euros) qui représentent à eux seuls toujours un tiers des frais bancaires. Mais les services dont la fréquence est plus occasionnelle affichent, eux, des hausses de prix substantielles. L'envoi d'un chéquier en recommandé vous en coûtera 5 % de plus cette année (à 7 euros en moyenne).« C'est beaucoup même si un Français en commande qu'un à deux par an en moyenne », commente l'experte. Les virements ponctuels en agence voient aussi leurs tarifs croître de 3,8 % (à 4,10 euros). La palme revient en la matière au Crédit Agricole de Lorraine (+ 40 %) et à la Caisse d'Epargne Hauts de France (+ 33 %) ! « Les banques augmentent le prix des ...