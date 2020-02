Les règlementations anti-pollution durcissent de jour en jour. De ce fait, un nombre croissant de constructeurs automobiles se tournent vers des solutions zéro émission. S'il y a encore quelques mois ce marché florissant était dominé par Tesla, le légendaire Ford s'est finalement décidé à lui faire de la concurrence. Profitant d'un évènement simultané organisé à Oslo et Los Angeles le 18 novembre dernier, Ford a levé le voile sur son prochain produit : la Mustang se réinvente sous les traits d'un SUV sportif 100% électrique.



Pour préserver l'environnement et réduire leur impact, les grandes marques se lancent petit à petit dans la production de véhicules électriques. Ford est le dernier constructeur à avoir rejoint le groupe, avec une version électrique et totalement repensée de sa plus célèbre gamme. Le monde se prépare à accueillir la nouvelle Mustang Mach-E. Décryptage.

Ford se lance dans l'électrique avec sa gamme Mustang / Istock.com - Ingus Kruklitis

Un design fidèle à l'original

Alors que tous les passionnés d'automobile attendaient impatiemment des nouveautés en matière de voitures électriques, Ford a finalement annoncé sa contribution. La Mustang Mach-E a ainsi été dévoilée le 18 novembre 2019 et sera disponible vers fin 2020. Sous ses traits raffinés et son apparence ultra-prémium, ce nouveau SUV signé Ford renferme un puissant moteur électrique. Concrètement, il s'agit de la première tentative du constructeur dans le domaine de l'électrique après l'échec flagrant de la Focus dans les années 2000. Cette fois-ci, Ford frappe fort en reprenant son célèbre modèle sportif lancé en 1964. Le design extérieur de la Mach-E ne diffère pas vraiment, reprenant le long capot galbé et les hanches arrondies tout en arborant une allure de SUV. Le cheval Mustang est fièrement exposé à l'avant et à l'arrière.

Une ambiance intérieure futuriste

À la grande déception des fans de Mustang, le cockpit de la Mach-E a totalement dérivé de l'original. Un petit tour à bord permet ainsi d'admirer, au centre du tableau de bord, une grande tablette de 10 pouces fixée en mode portrait. Un autre petit écran est visible derrière le volant pour garder un œil sur la vitesse et l'autonomie. Autrement, toutes les fonctionnalités sont gérées depuis l'imposant écran, qui n'est pas sans rappeler celui de Tesla et son modèle Y. Côté logiciel, Ford a mis le paquet en embarquant dans ce modèle toutes les innovations technologiques. La Mustang Mach-E accueille une nouvelle version de son système d'exploitation Sync. Ce dernier permet, entre autres, de se servir d'un smartphone comme clé Bluetooth pour la voiture.

Autonomie et puissance

Toute Mustang qui se respecte doit assurer côté puissance, et la Mach-E électrique n'y fait pas exception. Pour son futur lancement, la Mustang Mach-E se déclinera en quatre versions :



Une à propulsion ;

Deux à quatre roues motrices et transmission intégrales ;

Une GT qui arrivera en 2021.

Ainsi, selon le modèle choisi, la puissance de la Mach-E variera de 258 ch à 465 ch. Par ailleurs, Ford offre également deux choix de batteries. La nouvelle Mustang peut ainsi être équipée d'un pack de 75,7 kWh, mais aussi de 98,8 kWh. Côté prix, tout dépendra des personnalisations choisies par le client. La version standard à propulsion démarrera à 48 990 € en France. De son côté, Mercedes annonce aussi son SUV électrique.