Foot: Sochaux investit dans le Territoire de Belfort pour son centre d'entraînement

Le FC Sochaux (L2) veut moderniser ses installations et va prendre pied dans le Territoire de Belfort, où il vient d'acheter un terrain pour bâtir un nouveau "centre de performance et de formation", ce qui fait grincer quelques dents du côté des élus montbéliardais et du Doubs.

Le FC Sochaux-Montbéliard (FCSM), actuel 3e de Ligue 2 et qui espère retrouver l'élite rapidement, a annoncé lundi avoir acquis un terrain de 87 hectares pour y bâtir son nouveau centre d'entraînement. Le terrain, acheté au Grand Belfort Communauté d'agglomération pour 4,25 millions d'euros, se situe dans le Territoire de Belfort, à mi-chemin entre Belfort et Montbéliard, juste à côté de la gare TGV Belfort-Montbéliard.

Les infrastructures actuelles du club sont "défaillantes", justifie la direction, qui veut doter le FCSM des équipements nécessaires pour répondre à son ambition: remonter en Ligue 1 et s'y maintenir.

Le projet prévoit plusieurs phases. La première concerne le centre de performances, c'est-à-dire le centre d'entraînement du groupe professionnel. Il disposera de trois terrains hybrides, chauffés. Le projet est "éco-friendly", selon le directeur général Samuel Laurent. "Il y aura tous les standards nécessaires à une équipe de haut niveau", assure-t-il, avec salle vidéo, salle de musculation, des chambres pour se reposer et un restaurant pour déjeuner.

Le FCSM veut créer "un véritable centre de vie", selon lui, et 20 millions d'euros sont envisagés pour construire cette première partie.

Dans un deuxième temps, le FCSM y importera son centre de formation, aujourd'hui installé à Seloncourt (Doubs).

"C'est la première pierre d'une restructuration et de l'amélioration des infrastructures du club", indique Frankie Yau, le président chinois du FCSM.

Problème, ce centre d'entraînement sera situé à une quinzaine de kilomètres du stade Bonal (à Sochaux, dans le Doubs), mais dans le département voisin. Charles Demouge, président LR de Pays de Montbéliard Agglomération (PMA), estime dans un communiqué que ce choix est "un véritable vol du patrimoine sportif de l'agglomération du Pays de Montbéliard".

PMA est propriétaire du stade Bonal et du centre de formation. "Le Territoire de Belfort franchit ainsi la ligne rouge", ajoute-il.

"Je crois qu'avec cette décision du FCSM, le pôle métropolitain se construit", répond Damien Meslot, président LR du Grand Belfort, qui rappelle être favorable "à une structure unique", regroupant le pays de Montbéliard, le Territoire de Belfort et le pays d'Héricourt.