Fonds de placements collectifs: peut-on se fier aux labels ISR?

NOS CONSEILS - Difficile d'échapper aux nouveaux concepts de gestion éthique, en pleine expansion. Mais encore faut-il savoir ce qui se cache derrière ces appellations.

Investissement socialement responsable (ISR), environnement, social et gouvernance (ESG), éthique, écologie, solidarité... Difficile d'échapper à l'air du temps et aux nouveaux concepts de gestion, en pleine expansion parmi les fonds d'investissement. Une bonne nouvelle pour les épargnants soucieux de faire fructifier leur argent tout en respectant l'environnement et en favorisant la politique sociale et la bonne gouvernance des entreprises. Mais encore faut-il savoir ce qui se cache derrière ces appellations, aux exigences pas toujours clairement définies.

1 Qu'entend-on par fonds ISR?

C'est une notion qui revêt plusieurs réalités. Pour la société d'analyse de fonds Quantalys, il existe près d'un millier de fonds ISR disponibles en France qui retiennent la présence d'au moins un des critères, environnement, social et gouvernance, dans leur politique de gestion ou dans leur intitulé. Pour sa part, Novethic, le centre de recherche de la Caisse des dépôts sur la finance durable, en dénombre environ 530, en retenant les fonds qui démontrent concrètement une véritable prise en compte d'au moins un des critères ESG. Enfin, si l'on recense ceux qui ont obtenu le label ISR décerné par les pouvoirs publics, le choix se réduit. Ils ne sont que 328 fonds à être en mesure de pouvoir arborer ce signe de reconnaissance de leur engagement. Ces différences correspondent aux multiples interprétations de la signification de l'ISR et du niveau d'engagement attendu en matière de finance durable.

2 Quels sont les labels?

Différents labels français ou européens sont attribués aux fonds les plus vertueux. Ils permettent de distinguer ceux qui sont engagés dans une véritable démarche responsable. Ces labels sont, en effet, attribués aux fonds qui promettent de sélectionner leurs investissements sur des critères extrafinanciers, et qui peuvent justifier que ces promesses sont bien tenues dans le temps. C'est donc la garantie, pour l'épargnant, que le gérant dit ce qu'il fait, et fait ce qu'il dit. L'obtention d'un label oblige également le gérant à communiquer régulièrement sur ses choix ESG et à mesurer, autant que possible, l'impact des entreprises de son portefeuille. Par exemple, en mesurant la baisse des émissions de carbone des sociétés dans lesquelles il a investi. Avec un fonds non labellisé, cette assurance n'existe pas: rien n'empêche le gérant de mettre en avant une approche ESG, puis de réaliser ses investissements sur de seuls critères financiers. Une pratique couramment qualifiée de «green washing» ou d'écoblanchiment. Le label ISR officiel a été lancé en 2016 à l'initiative du ministère des Finances. Il se base sur les objectifs du fonds, notamment sur les critères ESG et la manière dont ils sont pris en compte. Ils doivent être clairement exprimés et mis effectivement en pratique dans la politique d'investissement. Investir dans un fonds labellisé ISR vous donne donc l'assurance qu'il prend bien en compte l'ESG des entreprises ou des émetteurs dans ses procédés de sélection, mais il ne vous garantit pas une approche entièrement tournée vers ces critères, ni un impact durable. Il a face à lui un concurrent qui monte en puissance: le label belge Towards Sustainability, créé à l'initiative de Febelfin, la fédération belge du secteur financier. Plus exigeant, il exclut certaines activités.

3 Ont-ils tous les mêmes critères?

Non. Il existe même de sérieuses différences d'approche parmi les gérants. La plus répandue est l'approche dite «best in class», c'est-à-dire «meilleur de sa catégorie». Dans ce cas, le fonds investit dans les grandes valeurs des indices boursiers, en privilégiant celles qui ont les meilleures notes ESG. Ainsi, il est possible que figurent en portefeuille des entreprises qui sont loin d'être exemplaires, ou qui ont un impact environnemental désastreux (une société pétrolière, par exemple), mais qui offrent un meilleur profil ESG que leurs concurrentes. Autre approche, plus exigeante: les fonds éthiques ou d'exclusion. Ceux-là excluent de nombreuses valeurs qui opèrent dans des secteurs à fort impact négatif sur l'environnement ou le climat. Ils bannissent par principe le secteur pétrolier, le nucléaire, les industries du tabac, des armes ou de la pornographie. Viennent, enfin, les fonds dits «à impact» qui cherchent à faire évoluer les pratiques en jouant le rôle d'un actionnaire actif. Ils mesurent régulièrement l'impact des sociétés en portefeuille, en calculant, par exemple, la baisse de l'intensité carbone des sociétés dans lesquelles ils investissent.