Foncière Inea se positionne sur 5 000 m² de bureaux en VEFA dans un écoquartier de Villeurbanne

Portés par la prise de conscience climatique, les écoquartiers ont le vent en poupe, et pas seulement pour le logement ! Les investisseurs en immobilier tertiaire s'y intéressent également, car ces nouveaux quartiers sont propices au multi-usage immobilier, combinant lieux de vie et de travail. Villeurbanne, proche banlieue de Lyon, est un lieu tertiaire attractif qui séduit de nombreux investisseurs immobiliers et l'écoquartier du Terrain des Sœurs, d'une superficie de 3,5 hectares en pleine phase d'aménagement, est la cible de nombreuses opérations de promotion immobilière (380 logements, 2100 m2 de commerces, un îlot tertiaire).

La SIIC Foncière Inea annonce avoir acquis en VEFA, dans l'écoquartier du Terrain des Sœurs à Villeurbanne, un actif de bureaux de 5000 m2, livrable au 3ème trimestre 2021. Le vendeur est Demathieu Bard Immobilier, qui sera aussi le locataire d'un peu plus de 50% de cet immeuble de 5 étages et 83 places de parking. L'immeuble bénéficiera d'une des meilleures certifications environnementales : Breeam New Construction Very Good.

« Cet ouvrage est situé dans le nouvel écoquartier du Terrain des Sœurs à Villeurbanne, un projet à forte dimension environnementale qui illustre le renouveau de la ville souhaité par la métropole de Lyon et qui mixe logements, commerces, espaces et équipements publics et donc bureaux, analyse Arline Gaujal-Kempler, directeur général délégué de Foncière Inea. En s'en portant acquéreur, nous contribuons au renouvellement urbain de Villeurbanne. La qualité du futur locataire et l'exigence du projet architectural ont été des arguments supplémentaires pour cet investissement. »

« Ce site nous a paru très pertinent pour y implanter les activités régionales du groupe Demathieu Bard, se félicite Philippe Jung, directeur général de Demathieu Bard Immobilier et membre du directoire du groupe Demathieu Bard. Nous avons voulu concevoir un immeuble exemplaire et précurseur au plan environnemental, et nous sommes très fiers du projet architectural retenu à l'issue d'un concours que nous avons piloté avec la Ville de Villeurbanne, la métropole et la SERL. Nous avons signé avec Foncière Inea un bail ferme de neuf ans pour la moitié de cet immeuble. »