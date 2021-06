Les résidences séniors sont aujourd'hui prisées en tant qu'hébergements pour les personnes âgées. Cette tendance est en partie due au nombre accru de séniors, mais aussi au fait que ces établissements leur permettent de rester autonomes. Les séniors bénéficient aussi de services de proximité qui leur garantissent bien-être et confort.



Entre le maintien à domicile et les EHPAD, les résidences séniors offrent une solution de logement assez particulière. En effet, les personnes qui y séjournent peuvent pleinement profiter de leur indépendance tout en évitant un possible isolement. Il s'agit d'un concept venu des USA et ouvert aux séniors en couple ou célibataires.

Focus sur les résidences seniors, une autonomie préservée sans isolement / iStock.com-PeopleImages

Qu'est-ce qu'une résidence sénior ?

Contrairement aux EHPAD qui se destinent aux personnes âgées incapables de vivre sans aides spécifiques, les résidences séniors s'adressent à celles qui restent autonomes ou sont semi-valides (GIR 6/5). Ces établissements ne sont de ce fait pas médicalisés et ne disposent pas de personnel soignant, tel que le robot high-tech Zora. Toutefois, des médecins, pharmaciens, commerces et transports sont disponibles à proximité. Par ailleurs, ces résidences sont également réservées aux personnes âgées de plus de 60 ans.



En général, les séniors décident de s'installer dans une résidence sénior afin de rompre avec l'isolement ou pour anticiper une éventuelle perte d'autonomie. Une résidence sénior comporte le plus souvent des appartements, des studios, des 4 pièces, et parfois même des maisons individuelles. Les séniors peuvent y résider seuls ou en couple. Il s'agit de ce fait de leur résidence principale en tant que locataires ou propriétaires. Ces établissements sécurisés et confortables proposent également des espaces communs, tels qu'un salon, un restaurant, un salon de coiffure ou encore un espace de forme. Ils mettent également des services pratiques à disposition, comme l'aide à domicile, la blanchisserie, le ménage, la livraison de courses, etc.



Il faut aussi savoir que contrairement aux résidences-autonomie (foyers-logements), qui relèvent en majeure partie du secteur public, les résidences séniors sont administrées par des structures privées associatives ou commerciales.



Sinon, d'un autre côté, sachez qu'il existe aussi la startup Cettefamille, qui aide à trouver un foyer pour les personnes âgées.

Quels sont les avantages des résidences séniors ?

En premier lieu, les résidences séniors permettent aux personnes âgées de briser la solitude, un problème qui peut également être résolu avec Familink, un cadre connecté pour rompre leur isolement. Par ailleurs, ces établissements sont également calmes et sécurisés. Ils invitent aussi à la sérénité et à la convivialité.



D'autre part, les logements proposés aux personnes âgées dans ces résidences ont été pensés pour s'adapter à leur mode de vie, comme par exemple, du carrelage antidérapant, des lumières détectrices de mouvement, des barres d'appui ou encore des boutons d'alerte, etc.



Par ailleurs, le personnel qui s'y trouve est aussi à disposition des résidents, et ce, en tout temps.