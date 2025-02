Flat tax : un taux maintenu à 30%? sauf pour certains

Si le taux du PFU n′a pas été modifié par la loi de finances, il pourra toutefois être un peu plus élevé dans les faits en ajoutant les ponctions complémentaires appliquées à certains foyers.

C'est un soulagement pour nombre d'épargnants et d'investisseurs. Le PFU n'a pas été relevé dans la loi de finances 2025 . Avant l'adoption du texte, le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Éric Lombard avait même assuré aux Échos que la hausse de la flat tax n'était « plus d'actualité, ni aujourd'hui, ni demain ».

Cette ponction forfaitaire appliquée à certains revenus du patrimoine restera donc à 30% avec 12,8% d'impôt et 17,2% de prélèvements sociaux... du moins pour la grande majorité des Français.

Dans la réalité, certains seront en effet un peu plus lourdement taxés. Il s'agit des foyers visés par la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR), c'est-à-dire les célibataires au-delà de 250.000 euros et les couples au-del&ag