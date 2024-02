Flambée des prix de l'électricité : les options heures creuses et Tempo restent-elles intéressantes ?

Les tarifs des contrats heures creuses et Tempo d'EDF ont davantage augmenté en pourcentage. (illustration) (Fotoblend / Pixabay)

En 2021, alors que les prix flambaient, le gouvernement avait réduit l’accise de l’électricité de 32 € le MWh à 1 € pour les particuliers. Cette mesure concernant l'une des trois taxes sur l'électricité faisait partie du « bouclier tarifaire » . Mais depuis le 1er février dernier, conformément aux annonces de l'Etat fin 2023, cette taxe est repassée à 21 € le MWh. Une augmentation significative, qui, comme le souligne l'UFC Que Choisir , a un impact plus important sur l'option heures creuses et Tempo.

Une hausse plus importante pour certains contrats

La grille tarifaire d'EDF vient d'être mise à jour et publiée sur son site. Elle fournit le tarif réglementé, un repère appelé Tarif bleu. En option heures pleines/heures creuses (HP/HC), le kWh passe de 24,60 cts d’euro à 27 cts pour les heures pleines et de 18,28 cts d’euro à 20,68 cts pour les heures creuses. Pour le contrat de base, le kWh est toujours le même et passe de 22,76 cts d’euro à 25,16 cts.

En tenant compte de l'ensemble des composantes d'une facture d'électricité (tarif de l’abonnement, puissance souscrite, etc.), la hausse s'élèverait ainsi à 9,8 % sur l'offre HP/HC contre 8,6 % pour le contrat de base. Mais ce sont les clients Tempo les plus mal lotis : leur facture va augmenter de 14 % TTC en moyenne, indique EDF.

Les formules heures creuses et Tempo encore intéressantes ?

Cependant, Nicolas Goldberg, responsable du pôle énergie du think tank Terra Nova, relativise : « Puisque l’accise est un montant fixe appliqué uniformément aux tarifs, plus ces derniers étaient bas et plus la hausse est marquée en pourcentage » .

Comme l'indique Julien Gorintin, directeur innovation de Lite, entreprise aidant les particuliers dans le choix de leur contrat d’électricité, la formule HP/HC est encore intéressante à condition de placer 33% de sa consommation en heures creuses. « Un taux facilement atteignable, quel que soit le profil du ménage, indique le spécialiste à l'association de consommateurs. Il y a deux ans, le seuil était bien plus autour de 50 % » . Même constat pour l'offre Tempo qui reste intéressante à condition de bien piloter sa consommation.