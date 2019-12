Fiscalité : bijoux, tableaux... à Noël, quels cadeaux peut-on offrir ?

Et si vous profitiez de Noël pour offrir, une bague de famille - et de valeur - à votre petite-fille ? Ou bien une montre de collection à votre petit-neveu ? « Vous avez tous les droits ! assure Vital Saint-Marc, expert-comptable associé pour le réseau d'audit, d'expertise et de conseil RSM. Il faut toutefois s'assurer que ce cadeau de fin d'année réponde à quelques règles. »Comment définir un présent d'usage ?Comme avec l'argent, il est tout à fait possible d'offrir des « présents d'usage » (souvenirs de famille, objets de valeur) aux enfants, petits-enfants, arrières petits-enfants ou encore neveux et nièces lors des grands moments de la vie, sans être imposés. Il n'y a aucune formalité particulière à accomplir et pas de frais de notaires. Officiellement, le montant du présent d'usage ne doit pas excéder 2 % du patrimoine ni 2,5 % du revenu annuel du donateur.Un cadeau d'une valeur importante peut donc être considéré comme un présent d'usage et non comme une donation dès lors que le patrimoine du donateur est important. En revanche, le même cadeau fait par une personne aux revenus modestes n'est pas considéré comme un présent d'usage. « Il est évident que tous les Français ne sont pas égaux face à ces questions, reconnaît Vital Saint-Marc. Lorsque l'on souhaite faire un cadeau de valeur, il vaut mieux le faire estimer avant pour éviter les conflits au moment de la succession. »Comment estimer un cadeau ?Tableaux, livres anciens, lingots d'or ou bouteilles de vin : la valeur d'un présent peut évoluer fortement au cours du temps. Cependant, c'est à l'époque où a été fait le cadeau qu'on retient sa valeur. « J'ai parmi mes clients un peintre très célèbre qui avait offert plusieurs toiles à sa fille pour son mariage, raconte Vital Saint-Marc. Au moment des faits, par rapport à sa fortune, cela ne représentait pas un effort important et pouvait donc être considéré ...