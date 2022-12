Finances personnelles: ce qu’il faut savoir cette semaine

L’encours total sur le Livret A et le LDDS a dépassé les 500 milliards d’euros à fin novembre 2022. Les Français sont moins enclins à investir en Bourse en 2023. La carte officielle des loyers publiée par le ministère chargé du Logement a été mise à jour. Le plafond de la sécurité sociale est revalorisé de près de 7% en 2023. Le recours aux espèces continue de baisser dans la zone Euro. L’aide exceptionnelle pour les ménages se chauffant au bois peut être demandée jusqu’au 30 avril 2023. L’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ont ajouté 51 sites sur leur liste noire d’acteurs proposant, sans y être autorisés, des investissements sur le Forex et les crypto-actifs.

Sommaire:

Livret A et LDDS: l’encours repasse au dessus des 500 milliards d’euros

Les Français moins enclins à investir en Bourse en 2023

Immobilier: mise à jour de la carte officielle des loyers

Le plafond de la Sécurité Sociale revalorisé de près de 7% en 2023

Le recours aux espèces continue de baisser dans la zone Euro

Chèque bois: le guichet sera ouvert jusqu’au 30 avril 2023

Forex et crypto-actifs: 51 sites placés sur liste noire en 2022

Livret A et LDDS: l’encours repasse au dessus des 500 milliards d’euros

L’encours total sur le Livret A et le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) a de nouveau dépassé le seuil symbolique des 500 milliards d’euros à fin novembre 2022, après l’avoir passé une première fois en septembre 2022, selon les chiffres publiés par la Caisse des dépôts. À 500,5 milliards d’euros, l’encours sur ces deux produits d’épargne défiscalisée est à un niveau historique. De son côté, la collecte nette combinée du Livret A et du LDDS a atteint 1,02 milliard d’euros en novembre 2002. Le rendement du Livret A a doublé à deux reprises en 2022, passant de 0,5% à 1% en février puis de 1% à 2% en août, et devrait de nouveau augmenter en février 2023.

Les Français moins enclins à investir en Bourse en 2023

Seuls 19% des Français ont l’intention d’investir en bourse au cours des 12 prochains mois, contre 25% à fin 2021, selon le baromètre annuel de l’épargne et de l’investissement réalisé par Audirep pour l’Autorité des marchés financiers (AMF). Ce fléchissement se voit surtout chez les plus de 55 ans, plus frileux (12%), mais aussi chez les moins de 25 ans, qui restent toutefois la catégorie d’âge la plus enthousiaste (30%), signale l’AMF. En matière de placements détenus par les Français, les produits d’épargne retraite (23%) et l’assurance-vie en unités de compte (22%) dépassent les actions d’entreprises cotées (17%).

Immobilier: mise à jour de la carte officielle des loyers

Le ministère chargé de la Ville et du Logement a publié fin décembre 2022 une version actualisée de la carte interactive des loyers en France. Cet outil a été élaboré par l’Agence nationale pour l’information sur le logement (ANIL) grâce aux données fournies par les annonces publiées sur leboncoin et SeLoger. Les indicateurs présentés sur la carte correspondent à des biens types (appartement de 52 m², maison de 92 m²) mis en location au troisième trimestre 2022. La carte sera dorénavant mise à jour tous les ans par l’ANIL, en coordination avec les sites partenaires et le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

Le plafond de la Sécurité Sociale revalorisé de près de 7% en 2023

Le plafond de la Sécurité Sociale est réévalué chaque année au 1er janvier en fonction de l‘évolution des salaires. Après être resté stable pendant trois années consécutives (2020, 2021 et 2022), il augmente de 6,9% au 1er janvier 2023. Il est donc fixé à 43.992 euros en valeur annuelle, à 3666 euros en valeur mensuelle, à 202 euros en valeur journalière et à 27 euros en valeur horaire pour l’année 2023. Le plafond de la Sécurité sociale sert à calculer le montant maximal de certaines prestations comme les indemnités journalières (maladie, accident du travail, maternité , paternité) et les retraites. Il est aussi utilisé pour calculer les cotisations sociales sur les salaires.

Le recours aux espèces continue de baisser dans la zone Euro

En 2022, les espèces ont été utilisées pour 59% des transactions réalisées dans les magasins de la zone Euro, contre 72% en 2019, selon une étude de la Banque centrale européenne (BCE). Même si elles restent le moyen de paiement le plus utilisé, les espèces baissent fortement face au développement des moyens de paiements électroniques. La part des paiements par carte dans les magasins, réalisés en majorité sans contact, a ainsi progressé de 9 points de pourcentage pour s’établir à 34% en 2022. Par ailleurs, la part des achats en ligne en pourcentage de l’ensemble des transactions quotidiennes dans la zone Euro a significativement augmenté (17% en 2022, contre 6% en 2019).

Chèque bois: le guichet sera ouvert jusqu’au 30 avril 2023

L’aide exceptionnelle pour les ménages se chauffant au bois sera accessible sur demande sur le site www.chequeboisfioul.asp-public.fr entre le 27 décembre 2022 et le 30 avril 2023. Les demandeurs devront présenter une facture nominative prouvant un achat de bois d’un montant minimal de 50 euros. Compris entre 50 et 200 euros en fonction des revenus , ce chèque bois devrait bénéficier à 2,6 millions de ménages, selon les calculs du gouvernement. Il pourra être utilisé auprès d’un vendeur de bois, mais également pour régler toute autre facture d’énergie . Cette aide est complémentaire du chèque énergie exceptionnel de 100 à 200 euros adressé à 12 millions de ménages.

Forex et crypto-actifs: 51 sites placés sur liste noire en 2022

Sur l’ensemble de l’année 2022, l’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ont ajouté 51 sites sur leurs listes noires. Parmi eux, 49 sites ont été épinglés pour avoir proposé, sans y être autorisés, des investissements sur le marché des changes non régulé (Forex), contre 61 en 2021. Dans la catégorie des produits dérivés sur crypto-actifs , l’AMF et l’ACPR n’ont ajouté que 2 sites agissant sans autorisation en 2022, contre 24 en 2021. Même si elles sont régulièrement mises à jour, ces listes noires ne sont jamais exhaustives. Les superviseurs financiers recommandent donc aux épargnants d’être particulièrement vigilants.