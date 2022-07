Finances personnelles: ce qu’il faut retenir cette semaine

Le projet de loi de finances rectificative présenté par le gouvernement prévoit une série de mesures pour soutenir le pouvoir d’achat des ménages face à l’inflation. L’Union Retraite met en place un nouveau service pour lutter contre la déshérence des produits d’épargne retraite supplémentaire. Le paiement sans contact concerne plus de la moitié des paiements de proximité par carte et progresse fortement. La population des actionnaires individuels rajeunit avec une part grandissante des moins de 24 ans. Depuis le 1er juillet 2022, l’éco-prêt à taux zéro est cumulable avec le dispositif MaPrimeRénov’. Les lycéens boursiers ayant eu la mention « Très Bien » au bac peuvent bénéficier d’une aide au mérite. La Poste expérimente le timbre digital avant une mise en service prévue pour 2023.

Sommaire:

Pouvoir d’achat: 20 milliards d’euros budgétés face à l’inflation

En 2022, l’ inflation devrait atteindre 5,5%. Du jamais vu depuis 1985. Face à cette forte hausse des prix à la consommation, le gouvernement a présenté un projet de loi de finances rectificative prévoyant 20 milliards d’euros pour soutenir le pouvoir d’achat des ménages via diverses mesures. Ce projet prévoit notamment une revalorisation de 4% de la prime d‘activité, des retraites, des allocations familiales et des minima sociaux, ainsi qu’une baisse des cotisations des indépendants. Une aide exceptionnelle de 100 euros par adulte, majorée de 50 euros par enfant, sera versée en septembre 2022 aux bénéficiaires de certaines allocations et aux étudiants boursiers.

Retraite: un nouvel outil pour lutter contre l’épargne retraite oubliée

Pour lutter contre l’épargne retraite oubliée, l’Union Retraite met en place un nouveau service afin que les utilisateurs consultent directement sur leur compte retraite (info-retraite.fr) les produits de retraite supplémentaire dont ils sont bénéficiaires. Un peu plus de 14 millions de contrats sont progressivement transmis par les organismes de gestion à l’Union Retraite et devraient tous être associés à leurs bénéficiaires d’ici la rentrée 2022. Ce nouveau service vise à limiter le risque de déshérence des produits d’épargne retraite supplémentaire. L’encours d’épargne retraite non versée après 62 ans était de 10,6 milliards d’euros en 2018, selon l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

Le sans contact concerne plus de la moitié des paiements par carte

Plus de la moitié des paiements de proximité par carte bancaire se fait en mode sans contact, selon un premier bilan de la mise en œuvre de la stratégie nationale des paiements scripturaux pour 2019-2024. Cette part continue de progresser fortement (+35% sur un an) dans un contexte stimulé par la crise sanitaire et l’augmentation du plafond de paiement à 50 euros, analyse le Comité national des paiements scripturaux (CNPS), une enceinte de concertation présidée par la Banque de France. Pour les deux années à venir, le CNPS compte soutenir le «développement d’usages innovants» dans les paiements du quotidien des consommateurs.

Rajeunissement de la population des actionnaires individuels

Plus de 10% des actionnaires individuels déclarés en mars 2022 ont moins de 24 ans, un niveau inédit, selon l’enquête SoFia menée par l’institut Kantar pour l’Autorité des marchés financiers (AMF). Le nombre de ces très jeunes investisseurs dépasse désormais très nettement celui des 25-34 ans (7% des actionnaires individuels). Cet engouement des plus jeunes pour la Bourse coïncide avec l’arrivée de néo-brokers proposant une forme d’investissement plus ludique, analyse l’AMF dans sa dernière lettre de l’Observatoire de l’épargne. Parallèlement, la détention d’actions baisse chez les plus de 55 ans et tout particulièrement dans la tranche 65-74 ans.

L’éco-prêt à taux zéro est désormais cumulable avec MaPrimeRénov’

Depuis le 1er juillet 2022, l’ éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) , permettant de financer des travaux de rénovation énergétique, est cumulable avec le dispositif MaPrimeRénov’. Ce prêt sans intérêt vient financer un reste à charge de travaux éligibles à MaPrimeRénov’ d’un montant maximum de 30.000 euros. Les travaux en question peuvent commencer au maximum six mois avant la demande de l’éco-PTZ. L‘accord de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) pour l’attribution de MaPrimRénov’ est suffisant pour constituer le dossier auprès de la banque, sans qu’il soit nécessaire de fournir la liste des travaux concernés. L’éco-PTZ est plafonné à 50.000 euros.

Aide au mérite pour les lycéens boursiers titulaires du bac avec mention

L’aide au mérite est un complément de la bourse sur critères sociaux destinée aux lycéens ayant obtenu une mention «Très Bien» au bac et souhaitant poursuivre leurs études . Pour en bénéficier, il faut avoir déposé un dossier social étudiant (DSE) éligible aux bourses sur critères sociaux et intégrer un établissement supérieur à la rentrée 2022. Les montants de cette aide au mérite varient de 134 euros à 334 euros par trimestre en fonction de l’échelon de la bourse sur critères sociaux. Cette aide est attribuée pour trois ans et elle est cumulable avec une aide à la mobilité internationale et une aide spécifique ponctuelle personnalisée pour les étudiants en difficulté .

La Poste expérimente un timbre digital

La Poste a lancé l’expérimentation du timbre digital afin d’affranchir un courrier directement depuis son smartphone . Acheté sur l’application de La Poste, ce timbre se présente sous forme d’un code alphanumérique de huit caractères à usage unique à inscrire au stylo sur l’enveloppe à la place du timbre physique . Ce service devrait être lancé en 2023. Pour développer le générateur de codes sécurisés, La Poste dit s’être appuyée sur sa filiale Probayes spécialisée dans l’intelligence artificielle. Le marché français des envois de correspondance (hors colis) s’est contracté pour la treizième année consécutive en 2020, selon les dernières données de l’Autorité de régulation des télécoms (Arcep).