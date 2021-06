Finances personnelles:ce qu'il faut retenir cette semaine

La collecte du Livret A s'est montée à 1,81 milliard d'euros en mai 2021, ce qui constitue la deuxième meilleure performance réalisée pour un mois de mai. De nouveaux plafonds pour les loyers parisiens entrent en vigueur le 1er juillet 2021. La taxe foncière évolue en 2021, la part départementale de cet impôt étant transférée aux communes. Les retraites agricoles des chefs d'exploitation seront revalorisées dès le 1er novembre 2021. Les assemblées générales de copropriété ont l'autorisation de se tenir à distance jusqu'au 30 septembre 2021. Il importe de bien comprendre les fractions d'actions avant d'investir dans ce type de produits. Les superviseurs financiers mettent les épargnants en garde contre des sites proposant des investissements sur le Forex.

Collecte toujours très élevée pour le Livret A en mai

Au mois de mai 2021, les Français ont placé 1,81 milliard d'euros sur leur Livret A. Cela constitue la deuxième meilleure collecte enregistrée sur ce placement réglementé pour un mois de mai, après celle de mai 2020 en plein confinement (3,98 milliards d'euros). De son côté, le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) a enregistré une collecte de 510 millions d'euros en mai 2021. Au total, la collecte sur ces deux livrets défiscalisés a atteint 20,73 milliards d'euros au cours des cinq premiers mois de l'année 2021. L'encours total sur les deux produits est quant à lui de 469 milliards d'euros à fin mai 2021.

Encadrement des loyers parisiens: hausse des plafonds au 1er juillet 2021

Depuis le 1er juillet 2019, un encadrement des loyers est en vigueur pour les logements meublés et non meublés du parc locatif privé de la capitale. Un arrêté préfectoral publié le 7 juin 2021 fixe les montants des loyers de référence s'appliquant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. Ils sont en moyenne en hausse de 1,50% selon l'analyse réalisée par le site Pap.fr. Les bailleurs ne respectant pas ces plafonds peuvent se voir infliger une amende de 5.000 euros. Pour une agence immobilière ou une plateforme, le montant de l'amende passe à 15.000 euros.

La taxe foncière évolue en 2021

La taxe foncière, due par le propriétaire ou l'usufruitier au 1er janvier d'un appartement ou d'une maison, doit généralement être payée avant le 15 octobre de chaque année. En 2021, la part départementale de cette taxe est transférée aux communes, en contrepartie de la non-perception de la taxe d'habitation sur les résidences principales. Une nouvelle présentation de l'avis d'imposition sera donc envoyée aux propriétaires et usufruitiers dans l'objectif de bien leur expliquer ce transfert de la part départementale.

Les retraites agricoles seront revalorisées au 1er novembre 2021

Une revalorisation des retraites agricoles, initialement prévue pour le 1er janvier 2022, interviendra finalement dès le 1er novembre 2021. Les retraites agricoles les plus faibles passeront ainsi de 75% à 85% du SMIC net agricole, soit 1.035 euros par mois. Cette mesure concerne uniquement les chefs d'exploitation ayant liquidé l'ensemble de leurs pensions obligatoires et prenant leur retraite en novembre 2021 ainsi que les retraités actuels, précise le site Service-Public.fr. Pour les pensions des conjoints collaborateurs et aidants familiaux, une proposition de loi visant une revalorisation a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale mi-juin 2021.

Copropriété: les AG peuvent se tenir à distance jusqu'au 30 septembre 2021

Les assemblées générales de copropriété peuvent de nouveau se tenir en présentiel depuis le 9 juin 2021. Toutefois, dans le contexte de la crise sanitaire, il est encore autorisé de les tenir à distance et ce jusqu'au 30 septembre 2021, indique le site Service-Public.fr. Les assemblées générales peuvent donc avoir lieu par visioconférence, audioconférence ou tout autre moyen de communication électronique permettant l'identification des copropriétaires. S'il n'est pas possible de procéder ainsi, le vote par correspondance est autorisé, à condition que le syndic le reçoive au moins trois jours avant la date prévue de l'assemblée générale.

Bien comprendre les fractions d'actions avant d'investir

L'Autorité des marchés financiers (AMF) a publié sur son site un article relatif aux fractions d'actions pour renseigner les épargnants sur les points d'attention et les pièges à éviter. Les offres d'actions fractionnées sont en hausse, notamment chez les néo-courtiers et il importe de bien comprendre de quoi il s'agit avant d'investir. Parmi les points de vigilance, l'AMF met en garde contre les risques associés aux promesses de rendements élevés, l'illusion de l'absence de commission ou encore les potentielles difficultés à revendre ces produits.

Nouvelle mise en garde contre des sites proposant des investissements sur le Forex

L'Autorité des marchés financiers (AMF) et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) viennent de mettre à jour leurs listes noires de sites proposant, sans y être autorisés, des investissements sur le marché des changes non régulé (Forex) et sur des produits dérivés dont le sous-jacent est constitué de crypto-actifs. Même si elles sont régulièrement mises à jour, ces listes noires ne sont jamais exhaustives. Les superviseurs financiers recommandent donc aux épargnants d'être vigilants. Il est par exemple possible de vérifier si l'intermédiaire financier proposant des produits ou services figure bien au registre des agents financiers.