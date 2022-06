Finances personnelles: ce qu’il faut retenir cette semaine

Les tranches du barème de l’impôt sur le revenu pour 2023 seront indexées sur l’inflation. Les fédérations France Assureurs et France générosités souhaitent inciter les détenteurs de contrats d’assurance-vie à la générosité. Plus de 227.000 cautions gratuites Visale ont été accordées par Action Logement en 2021. Les fiches de paie des salariés des particuliers employeurs ayant recours au Cesu seront désormais envoyées chaque trimestre. La remise à la pompe de 18 centimes par litre est prolongée jusqu’à fin août 2022. Une nouvelle édition des « Rendez-vous de la retraite » se tient du 27 juin au 2 juillet 2022. La Banque de France anime des ateliers d’éducation financière dans le cadre du Service national universel.

Impôt sur le revenu: les tranches du barème seront indexées sur l’inflation

Le gouvernement compte indexer les tranches du barème progressif de l’impôt sur le revenu sur l’inflation, a annoncé le ministre de l’Économie Bruno Le Maire. «Il ne s‘agit pas que les Français paient plus d’impôts à cause de l’inflation. Il est hors de question que des salariés, que les Français, payent plus d’impôts sur le revenu», a-t-il déclaré sur la chaîne de télévision BFMTV. Cette mesure d’indexation sera incluse dans le projet de loi de finances pour 2023 et concernera la déclaration sur les revenus de 2022, réalisée en 2023. En mai 2022, l’ inflation a atteint 5,2% sur un an, selon les données de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

Assurance-vie: un partenariat pour inciter à la générosité

Les fédérations France Assureurs et France générosités ont signé un partenariat pour faciliter la désignation des organismes à but non lucratif comme bénéficiaires de contrats d’assurance-vie . L’objectif est notamment de mieux communiquer au grand public l’existence de cette possibilité. Actuellement, 6,5% des particuliers utilisent l’assurance-vie pour faire des dons, selon le dernier «Panorama national des générosités» de l’Observatoire de la philanthropie de la Fondation de France. L’assurance-vie reste le produit d’épargne préféré des Français avec 18 millions de détenteurs de contrats, 38 millions de bénéficiaires et 1.876 milliards d’euros d’encours à fin 2021.

Logement: plus de 227.000 cautions gratuites contre les impayés

Le groupe Action Logement, premier bailleur social de France, a octroyé plus de 227.000 garanties Visale en 2021. Ce dispositif de caution gratuite prend en charge le paiement du loyer et des charges locatives prévu par le bail en cas de difficultés, ainsi que des dégradations locatives, pendant toute la durée d’occupation du logement, y compris en cas de renouvellement du bail. Lancée en 2016, la garantie Visale était initialement réservée aux jeunes de 18 à 30 ans, étudiants ou salariés. Elle a ensuite concerné mi-2021 tous les salariés gagnant moins de 1.500 euros net par mois. Action Logement vise 330.000 bénéficiaires de cette caution en 2022 et 500.000 par an à terme.

Particulier employeur: les fiches de paie des salariés envoyées tous les trimestres

À partir de juillet 2022, les bulletins de salaire d’un salarié d’un particulier employeur ayant recours au Cesu seront regroupés et envoyés une fois par trimestre, informe le site service-public.fr. Par exemple, les bulletins de salaire des mois de juillet, août et septembre 2022 seront adressés entre le 10 et le 15 octobre 2022. Pour ceux ne disposant pas d’un compte Cesu en ligne, les bulletins seront également regroupés et reçus par voie postale au même moment: mi-octobre 2022 pour ceux de juillet à septembre. Les fiches de paie doivent être conservées à vie. Si elles sont au format électronique, un enregistrement sur plusieurs supports est recommandé, rappelle service-public.fr.

Carburants: la remise à la pompe durera jusqu’à fin août 2022

La remise de 18 centimes par litre sur les carburants à la pompe, en vigueur depuis le 1er avril 2022, est prolongée jusqu’à la fin du mois d’août 2022, a annoncé le ministre de l’Économie Bruno Le Maire. Ce rabais compense l’augmentation des cours du pétrole dans le sillage de la guerre en Ukraine. Il ne devait initialement durer que quatre mois. La sortie du dispositif se fera ensuite de façon progressive, par paliers, a précisé le ministre. L’objectif est de remplacer cette aide par un dispositif ciblé soumis à conditions de ressources pour les personnes étant obligées d’ utiliser une voiture pour se rendre sur leur lieu de travail.

Retraite: nouvelle édition des «Rendez-vous de la retraite»

L‘Assurance-retraite et le régime de retraite complémentaire du privé Agirc-Arrco organisent du 27 juin au 2 juillet 2022 une nouvelle édition des «Rendez-vous de la retraite». Il s’agit d’une semaine spéciale destinée aux actifs souhaitant faire le point sur leur carrière et leur future retraite à travers des rendez-vous individuels avec les conseillers des deux régimes, du contenu en ligne, un webinaire sur le thème «Droits et démarches pour ma retraite» (mardi 28 juin 2022) et un tchat pour poser des questions en direct (jeudi 30 juin 2022). Les modalités d’inscription aux événements sont disponibles sur le site dédié à cette semaine spéciale: rdv-retraite.fr .

La Banque de France anime des ateliers dans le cadre du Service national universel

La Banque de France anime des ateliers d’éducation financière dans le cadre du Service national universel (SNU), un dispositif accompagnant des volontaires âgés de 15 à 17 ans dans leur entrée dans la citoyenneté. L’objectif de ces ateliers, menés lors des séjours de cohésion, est de «sensibiliser et préparer les jeunes aux décisions financières qu’ils auront à prendre au quotidien en devenant adultes», précise l’institution dans un communiqué. Les thèmes abordés sont les suivants: gérer un budget et un compte bancaire, épargner , sécuriser ses moyens de paiement, mesurer le coût d’un crédit, choisir une assurance adaptée à ses besoins ou encore détecter les arnaques.