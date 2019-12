Finances personnelles: ce qu'il faut retenir cette semaine

Ce qu'il faut retenir cette semaine en matière de finances personnelles ( Crédits: Pixabay)

Attention, le prélèvement à la source va entrer en vigueur pour les salariés à domicile. Sachez comment vous y prendre. Découvrez les nouveaux services que votre syndic pourra prochainement vous proposer. Les assureurs vous maintiennent dans le flou lors de la souscription d'un contrat obsèques, voyez-y plus clair. Apprenez-en plus sur les frais d'archivage numérique de vos examens radiologiques. L'épargne placée dans un PER ne se perd pas en cas de décès prématuré de son détenteur. Soyez au fait des règles de transmission. La sécurité se renforce pour lutter contre les fraudes lorsque vous achetez sur internet. Enfin, si le Père Noël dépose une grosse cylindrée sous votre sapin, sachez que le malus écologique risque d'augmenter dès l'an prochain.

En 2020, les employés à domicile seront soumis au prélèvement à la source

Alors que le prélèvement de l'impôt à la source s'applique à la majorité des actifs depuis janvier 2019, il n'entrera en vigueur qu'à partir de 2020 dans le secteur de l'emploi à domicile. À cet effet, les personnes qui emploient, une femme de ménage, une assistante maternelle ou une garde à domicile continueront d'effectuer la déclaration du nombre d'heures effectuées et du salaire net de l'employé auprès de Pajemploi ou du Cesu. Ces organismes qui calculent déjà le montant des cotisations sociales dues détermineront dorénavant celui du prélèvement à la source à partir du taux transmis par l'administration fiscale. Si le salarié n'est pas imposable, rien ne change. Une fois cette étape franchie, Cesu ou Pajemploi prélèvera directement sur le compte bancaire de l'employeur les cotisations et la retenue à la source pour son intervenant. À charge pour l'employeur de le soustraire de la rémunération nette qu'il verse à son salarié. Pour simplifier les formalités des particuliers employeurs, l'Urssaf a lancé les services Cesu+ et Pajemploi+ qui proposent de gérer la rémunération de l'employé en direct. Avec ces services, l'Urssaf verse directement le salaire déduit de l'impôt aux salariés et le montant de l'impôt à l'administration fiscale.

Les syndics pourront bientôt proposer de nouveaux services

Pour permettre aux copropriétaires de choisir le meilleur gestionnaire pour leur immeuble, les projets de contrat de syndic devront, dès juin 2020, être accompagnés d'une fiche d'information sur le prix et les prestations proposées. En cas de manquement à leurs obligations de respecter l'encadrement légal de leur rémunération et le contrat type (forfait pour les actes de gestion courante et liste limitative pour les prestations particulières), les syndics professionnels encourront une amende administrative allant jusqu'à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une société. Par ailleurs, les syndics auront la possibilité de proposer aux copropriétaires des prestations qui ne relèvent pas de leur mission habituelle, comme des services de conciergerie, de gardiennage, de babysitting, de dogsitting... Estimant que le contrat de syndic type issu de la loi Alur de 2014 avait grandement amélioré la situation grâce à sa définition de la gestion courante et des prestations exceptionnelles, certaines associations de copropriétaires jugent que la possibilité ainsi offerte aux syndics de conclure avec la copropriété un contrat de prestations de services est un véritable recul.

Assurance obsèques: des clients mal conseillés

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (APCR) a récemment mis en garde le public contre la médiocre qualité du conseil délivré par les vendeurs de l'assurance obsèques. Elle a ainsi alerté les souscripteurs contre plusieurs pièges qu'elle détaille dans un communiqué du 28 octobre dernier. L'APCR rappelle que la valeur du capital garanti à la souscription est parfois inférieure au coût des obsèques et que les clients doivent surveiller la possibilité et les conditions de rachat des sommes versées, les primes pouvant être perdues si le décès survient après le terme du contrat (contrats avec durée de couverture). Elle attire aussi l'attention sur l'existence d'un délai de carence, permettant à l'entreprise de ne pas verser le capital si le décès survient avant la fin de ce délai. Dans tous les cas, l'APCR conseille de désigner un proche comme bénéficiaire de second rang, pour percevoir le reliquat éventuel après le règlement des funérailles auprès de l'opérateur funéraire désigné comme premier bénéficiaire. En cas de litige, et après avoir tenté une démarche amiable, le client peut saisir le Médiateur des professions funéraires (mediateurconso-servicesfuneraires.fr) ou de la consommation du commerce coopératif et associé (mcca-mediation.fr), si l'entreprise est adhérente à la Fédération française des pompes funèbres.

Vous pouvez refuser de payer les frais d'archivage de vos radiographies

De nombreux hôpitaux et cabinets spécialisés sont équipés de systèmes de stockage des actes d'imagerie. Radiographies, IRM, scanners et échographies sont donc conservés dans un site informatique sécurisé. L'Assurance maladie ne remboursant aux patients que les frais d'archivage pour le scanner et l'IRM, aucune prise en charge n'est prévue pour les autres examens radiologiques. Pourtant, à l'occasion d'une enquête sur la facturation de cet archivage menée auprès de 270 radiologues libéraux, la Répression des fraudes a constaté que les praticiens méconnaissaient la réglementation. En effet, certains cabinets contrôlés présentaient un affichage laissant à penser que la prestation de conservation numérique des examens était obligatoire. Or, légalement, dans le cas de frais d'archivage numérique non remboursés par la sécurité sociale, les patients doivent être préalablement informés du caractère facultatif de cette prestation et de son prix (en moyenne de 1,5 à 5 € pour 5 ans). À défaut, le recours payant à l'archivage numérique constitue un manquement au respect de la volonté éclairée du patient.

Les atouts du PER «assurance» pour la transmission

Les nouveaux Plans d'épargne retraite (PER) sont destinés à apporter un complément de revenus à la retraite. Pour autant, les sommes investies ne sont pas perdues si l'épargnant décède prématurément. Si le Plan d'épargne retraite prend la forme d'un «compte-titres» (c'est le cas de la majorité des PER collectifs mis en place par les employeurs), au décès, l'épargne sera intégrée à la succession (le conjoint est toujours exonéré de droits). Mais le détenteur de ce type de PER n'a pas la possibilité de désigner des bénéficiaires spécifiques. En revanche les PER «assurance» (PER individuels conçus par des assureurs et distribués par des courtiers, des banques ou des mutuelles) sont plus avantageux. Il existe en effet une exonération des droits de succession en cas de décès du souscripteur du plan, variable selon son âge à ce moment-là (et non lors des versements). En cas de décès avant 70 ans, l'exonération est identique à celle de l'assurance vie: les bénéficiaires que le souscripteur a désignés disposent chacun d'un abattement de 152 500 €. Dans l'hypothèse d'un décès après 70 ans, l'avantage fiscal est limité à 30 500 €, à se partager entre les différents bénéficiaires. Par ailleurs, ces avantages sont non cumulables si l'intéressé dispose d'une assurance vie et d'un PER.

Le futur protocole de paiement pour acheter sur internet en toute sécurité

Près de 39 millions de Français commandent sur le web. Afin de réduire le taux de fraude dans l'e-commerce (0,17 %), l'authentification forte fonctionnant par code envoyé par SMS, qui n'était jusqu'à présent que recommandée, est désormais rendue obligatoire par la nouvelle directive européenne sur les moyens de paiement dite «DSP2», sauf pour certaines transactions identifiées. Ainsi, le nouveau process ne sera pas activé pour les achats de moins de 30 €. Entre 30 et 500 €, des exemptions sont possibles, notamment si le client achète régulièrement chez le même commerçant (abonnement mensuel ou paiements fractionnés d'un même montant). Dans ce cas, le vendeur pourra être considéré comme tiers de confiance. Enfin, la banque pourra s'exonérer de cette procédure si le taux de fraude sur l'ensemble des transactions qu'elle traite est inférieur à un certain seuil, fixé par réglementation en fonction du montant (moins de 0,06 % par exemple dans la tranche 100 à 250 €). Pour les transactions de plus de 500 €, l'authentification forte sera toujours obligatoire.

Nouveaux barèmes pour le malus automobile en 2020

Le projet de loi de finances 2020 alourdit la taxation du malus automobile. Il est prévu 2 barèmes pour l'an prochain en raison du remplacement, le 1er juillet 2020, de l'ancien dispositif de mesure des consommations de carburant ainsi que des émissions de dioxyde de carbone (CO2) et de substances polluantes par les véhicules entrant sur le marché. Si le texte est adopté en l'état, un premier barème entrera en vigueur dès le 1er janvier et sera basé sur la norme dite «NEDC», plus proche des conditions réelles d'utilisation du véhicule. Ainsi, le seuil d'application du malus écologique devrait être abaissé à 110 g de CO2/km, soit 7 g de moins qu'actuellement. Par ailleurs, la taxe minimale passera de 35 à 50 € et son montant augmentera pour chaque gramme de CO2 supplémentaire pour atteindre 12 500 € lorsque le véhicule acheté émettra plus de 173 g CO2/km, contre 10 500 € actuellement à plus de 191 g de CO2/km. Par exemple, une voiture émettant 117 g de CO2 (seuil de déclenchement applicable en 2019) sera pénalisée de 210 €. Un second barème devrait s'appliquer en juin 2020 pour tenir compte de l'entrée en vigueur du nouveau protocole d'homologation dit «WLTP». À cette date, le seuil de déclenchement augmentera de 110 à 138 g de CO2/km. Cependant, cela ne signifie pas que le malus écologique sera moins strict, car la nouvelle norme aura pour conséquence une augmentation des valeurs de rejets. Autrement dit, tous les véhicules devraient changer de tranche et donc le malus à payer sera plus élevé.