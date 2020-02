Finances personnelles: ce qu'il faut retenir cette semaine

(Crédits photo : Adobe Stock - )

C'est nouveau, les fonctionnaires peuvent signer une rupture conventionnelle. Attention, pour refuser un médicament générique, il faut désormais avoir de sérieuses raisons médicales. Sinon, ça peut coûter cher. En matière de défiscalisation, sachez que le «Denormandie» connaît quelques changements. À partir de cette année, le régime d'étalement du paiement à l'administration fiscale prend fin pour ceux qui doivent s'acquitter d'impôts sur certains revenus exceptionnels. Le prix de la carte grise varie fortement selon les régions, découvrez les tarifs 2020. Si le capital-investissement vous tente, vous devez en connaître tous les avantages et les inconvénients. Enfin, il faudra attendre 2022 pour que la demi-part fiscale supplémentaire profite à un plus grand nombre de veuves d'anciens combattants.

La rupture conventionnelle s'étend à la fonction publique

Comme les salariés du secteur privé depuis 2008, les agents et titulaires de la fonction publique peuvent désormais signer une rupture conventionnelle. Cette mesure, créée par la loi de transformation de la fonction publique est entrée en vigueur au 1er janvier 2020. Elle prévoit une période d'expérimentation de 6 ans pour les fonctionnaires. L'accord, qui peut être signé à la demande du titulaire ou de l'administration, entraîne la radiation, donc la perte de la qualité de fonctionnaire et le versement d'une indemnité de rupture. Un entretien préalable doit avoir lieu entre 10 jours et 1 mois après la réception de la demande et l'agent peut se faire assister d'un conseiller syndical. Le dispositif s'applique aussi aux agents contractuels bénéficiaires d'un CDI, aux ouvriers des établissements industriels de l'État et aux praticiens des établissements de santé en CDI. Le montant minimal de l'indemnité de rupture est fixé selon l'ancienneté: 1/4 de mois de rémunération brute par an jusqu'à 10 ans ; 2/5 de 10 à 15 ans ; 1/2 de 15 à 20 ans et 3/5 de 20 à 24 ans. Par ailleurs, l'indemnité est plafonnée à 1/12 de rémunération annuelle brute par année d'ancienneté dans la limite de 24 ans. Si l'agent ou le titulaire est à nouveau recruté dans la fonction publique dans les 6 ans suivant la rupture, il devra rembourser cette indemnité.

Le refus des génériques se paye cher depuis le 1er janvier 2020

Afin de contraindre les Français à accepter les médicaments génériques, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020 précise que, depuis le 1er janvier, si le médecin souhaite prescrire un médicament d'origine dont l'équivalent existe sous la forme d'un générique, il doit obligatoirement préciser sur l'ordonnance, en plus de la mention «non substituable», la raison de sa décision de ne pas autoriser la substitution par le pharmacien. Le médecin peut donc s'opposer à la substitution du médicament d'origine par un médicament générique que dans 3 situations médicales: pour certains médicaments dits «à marge thérapeutique étroite», lorsque les patients qui les prennent sont déjà stabilisés avec un médicament en particulier (antiépileptiques, immunosuppresseurs, hormone thyroïdienne et traitement substitutif aux opiacés) ; pour les enfants de moins de 6 ans, s'il n'y a pas de médicament générique adapté à leur âge ; pour les patients présentant une contre-indication formelle et démontrée à un excipient à effet notoire présent dans tous les médicaments génériques disponibles, lorsque le princeps ne comporte pas cet excipient. En dehors de ces 3 exceptions, si le patient refuse le médicament générique et que le pharmacien lui délivre le produit original, il doit alors payer la totalité sans bénéfice du tiers-payant.

Défiscalisation: le «Denormandie» étendu et prolongé

Nouveau dispositif d'investissement locatif semblable au Pinel, le «Denormandie» offre aux personnes qui achètent un logement à rénover une réduction d'impôt allant de 12 à 21 % sur le montant total de l'opération, travaux compris (300 000 € au maximum). En échange, elles doivent s'engager à louer le bien 6, 9 ou 12 ans sous conditions de loyers et de ressources pour les locataires et à effectuer des travaux représentant au moins 25 % du coût total de l'opération. Il doit s'agir d'opérations d'amélioration ou de transformation d'un local en logement, réalisées par une entreprise. À la différence du Pinel qui cible les zones tendues, le Denormandie se recentre sur les villes dont le besoin de réhabilitation de l'habitat en centre-ville est particulièrement marqué, à savoir les 222 communes qui ont signé les conventions «cœurs de ville» ainsi que les communes ayant signé une convention d'opération de revitalisation de territoire. Alors qu'elle devait s'achever au 31 décembre 2021, la réduction d'impôt «Denormandie» a été prorogée d'un an par la loi de finances pour 2020, soit jusqu'au 31 décembre 2022. En outre, pour les acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2020, le dispositif s'applique aux logements faisant l'objet de travaux d'amélioration et non plus de rénovation. Cette modification permet d'aligner la désignation des travaux éligibles au Denormandie sur ceux relevant du Prêt à taux zéro dans l'ancien.

Fin du régime d'étalement pour régler l'impôt de certains revenus exceptionnels

Les contribuables qui perçoivent des revenus exceptionnels - fraction imposable des indemnités de départ à la retraite ou en préretraite, de licenciement ou de rupture conventionnelle, primes de mobilité versées aux salariés, primes de départ volontaire - risquent de subir un taux d'imposition bien plus élevé qu'à l'ordinaire. Pour éviter d'être taxé aux tranches les plus hautes du barème (à 41 ou 45 %), ils peuvent demander à bénéficier d'un dispositif de faveur, dit «du quotient». Celui-ci s'applique également aux revenus différés, c'est-à-dire aux sommes encaissées avec retard, indépendamment de la volonté du contribuable, et perçues la même année (rappels de salaires, de loyers, etc.). Si vous avez perçu en 2019 des indemnités de départ à la retraite ou de mise à la retraite imposables, vous pourrez opter pour un dispositif d'étalement dans votre prochaine déclaration de revenus. Celui-ci répartit l'imposition de ces indemnités sur 4 ans, par quart, en étalant ainsi le paiement de l'impôt. Ce que ne permet pas le système du quotient. Malheureusement, la loi de finances pour 2020 a supprimé ce mécanisme pour les indemnités perçues à partir de 2020. Ainsi, la faculté d'étaler l'indemnité compensatrice de préavis (lorsque ce préavis aurait dû être accompli à cheval sur 2 années) disparaît aussi. Or, cette indemnité, qui se substitue à un revenu normal, ne peut pas bénéficier du quotient.

Les prix de la carte grise pour 2020

La délivrance du certificat d'immatriculation (ex carte grise) est soumise au paiement d'une taxe régionale dont le montant varie en fonction du domicile du titulaire de la carte, de la puissance fiscale et de l'âge du véhicule (la taxe est réduite de moitié, si le véhicule a plus de dix ans). À cela s'ajoutent des taxes additionnelles (taxes sur les véhicules les plus polluants, taxe de gestion). Le montant total est inscrit dans la rubrique Y.6 du certificat d'immatriculation. En 2020, les Français paieront, pour chaque cheval fiscal, environ 42 € de taxe régionale pour obtenir leur certificat d'immatriculation. Ce chiffre cache en réalité de fortes disparités, allant de 27 € à 51,20 €, selon les régions. Ainsi, les tarifs baissent de 6,35 % dans le Nord-Palais-de-Calais (Haut-de-France). En Picardie, ils restent à 33 € mais avec une exonération qui passe de 50 % à 100 % pour les véhicules propres. Le Centre-Val-De-Loire a décidé d'une exonération à 50 % alors qu'il n'en existait pas l'an passé. Comme l'an dernier, ce sont les habitants de la région Provence-Alpes-Côtes d'Azur (PACA) qui paient le plus cher en 2020 pour immatriculer leur véhicule, à savoir 51,20 € par cheval fiscal. Le coût de la carte grise d'un véhicule peut être calculé en ligne.

Le capital-investissement, efficace pour diversifier son patrimoine

Avec 8 Mds € au 1er semestre 2019, l'investissement dans les PME non cotées en Bourse (le capital-investissement) bat des records de collecte. Cela s'explique d'abord par des performances séduisantes: 11,2 % de rendement moyen annualisé sur les 15 dernières années, selon France Invest. Ensuite, ces actifs ont un cycle économique distinct des actions cotées, ce qui s'avère utile pour une stratégie de diversification efficace. Bonne nouvelle: le capital-investissement, jusqu'ici réservé aux institutionnels, est aujourd'hui ouvert aux particuliers. De plus en plus de sociétés de gestion proposent des fonds communs de placement à risque (FCPR) pour moins de 10 000 ou 5 000 €. La plupart des FCPR fonctionnent comme des fonds de capital-investissement classiques, avec une période de souscription limitée et une durée de placement prévue à l'origine (en général, entre 7 et 10 ans). Cependant, il ne faut pas en attendre des gains similaires à ceux des fonds réservés aux institutionnels. La plupart des FCPR commercialisés (et gérés par 123 IM, Entrepreneur Venture ou Nextstage AM) investissent dans des PME non cotées par le biais d'obligations convertibles, une forme de prêt remboursable en actions ou en numéraire. Elles sont moins risquées que des actions, mais aussi moins performantes.

La demi-part fiscale des veuves d'anciens combattants sera accordée à un plus grand nombre de bénéficiaires

Les titulaires de la carte d'ancien combattant bénéficient d'une demi-part supplémentaire dès l'âge de 74 ans. Cette majoration est également accordée à leurs veufs ou veuves du même âge. Actuellement, il existe une différence de traitement selon l'âge de décès du mari: une veuve de 74 ans a le droit à une demi-part supplémentaire, lorsque son mari, lui-même bénéficiaire de l'avantage fiscal, meurt à 74 ans. S'il est décédé plus tôt, le conjoint survivant n'y a pas droit. Afin de mettre fin à cette inégalité, la loi de finances pour 2020 étend le bénéfice de la majoration de quotient familial aux veuves d'anciens combattants âgées de plus 74 ans, dont le conjoint meurt après 65 ans (60 ans dans certains cas), âge à partir duquel la retraite du combattant peut être demandée. Toutefois, les personnes concernées par les nouvelles règles devront attendre 2022 (imposition des revenus de 2021) pour profiter de la mesure.