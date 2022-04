Finances personnelles: ce qu’il faut retenir cette semaine

La collecte nette en assurance-vie s’élève à 2,9 milliards d’euros en février 2022. L’inflation a atteint 4,5% en France et 7,5% dans la zone euro en mars 2022. MaPrimeRénov’ augmente de 1.000 euros à partir du 15 avril 2022 pour tout remplacement d’une chaudière au gaz ou au fioul par un système de chauffage renouvelable. Certaines personnes ont le droit d’utiliser le formulaire papier pour la déclaration des revenus de 2021. Les allocataires de prestations familiales toucheront des montants revalorisés de 1,8% en mai 2022. Un ordre à seuil de déclenchement ne permet pas de maîtriser le prix d’exécution. Les citoyens européens souhaitent majoritairement des moyens de paiement de portée paneuropéenne et universellement acceptés dans les magasins physiques et en ligne.

Sommaire:

Assurance-vie: 5,9 milliards de collecte nette depuis début 2022

L’inflation atteint 4,5% sur un an en mars 2022

Rénovation énergétique: MaPrimeRénov’ augmente de 1.000 euros

Déclaration des revenus: il est possible d’utiliser le formulaire papier

Prestations familiales: revalorisation de 1,8% au 1er avril 2022

Un ordre à seuil de déclenchement ne permet pas de maîtriser le prix d’exécution

Zone euro: préférence marquée pour des moyens de paiement paneuropéens

Assurance-vie: 5,9 milliards de collecte nette depuis début 2022

L’assurance-vie a maintenu sa bonne dynamique en février 2022, avec une collecte nette de +2,9 milliards d’euros, selon les chiffres communiqués par France Assureurs. L’ assurance-vie a bien débuté en 2022, avec un total de +5,9 milliards d’euros de collecte nette sur les deux premiers mois de l’année, au plus haut depuis 2016 sur cette période. La collecte spécifique sur les unités de compte s’élève, quant à elle, à +7,6 milliards d’euros, un niveau record. “Le conflit russo-ukrainien nous rappelle combien la guerre peut bouleverser la vie de toute une population. (...) Dans ce contexte d’incertitude, l’assurance-vie, placement solide et préféré des Français, permet aux assurés de protéger leur épargne sur le long terme”, a commenté Franck Le Vallois, directeur général de France Assureurs.

L’inflation atteint 4,5% sur un an en mars 2022

Les prix à la consommation ont augmenté de 4,5% en mars 2022 sur un an en France, selon l’estimation provisoire de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Cette hausse de l’inflation est liée à une accélération des prix de l’énergie et de l’alimentation. Dans la zone euro, le taux d’inflation a battu un record en atteignant 7,5% en mars 2022 par rapport à mars 2021, principalement à cause de la très forte augmentation des prix de l’énergie (près de 45% sur un an). Selon le ministère du Travail, cette forte inflation va provoquer une augmentation automatique du Smic à partir du 1er mai 2022, comprise entre 2,4% et 2,6%, soit une hausse de 30 à 35 euros.

Rénovation énergétique: MaPrimeRénov’ augmente de 1.000 euros

Le dispositif d’aide à la rénovation énergétique MaPrimeRénov’ augmente de 1.000 euros à partir du 15 avril 2022 et ce, jusqu’au 31 décembre 2022, pour tout remplacement d’une chaudière au gaz ou au fioul par un système de chauffage renouvelable, comme une pompe à chaleur ou une chaudière biomasse. Les ménages les plus modestes pourront ainsi obtenir jusqu’à 9.000 euros d’aides, contre 8.000 euros auparavant, précise le ministère de la Transition écologique. Lancée le 1er janvier 2020, MaPrimeRénov’ est devenue le principal levier d’ amélioration de la qualité énergétique des logements, avec près de 650.000 dossiers acceptés et plus de 2 milliards d’euros de primes accordées en 2021.

Déclaration des revenus: il est possible d’utiliser le formulaire papier

La campagne de déclaration des revenus de 2021 a débuté le 7 avril 2022. Cette déclaration doit être réalisée en ligne sur le site impots.gouv.fr, mais il est toujours possible d’utiliser le formulaire papier. Cette exception concerne trois cas: s’il s’agit d’une première déclaration , si le contribuable n’a pas Internet à son domicile ou est situé dans une zone non couverte par un service mobile, et enfin si le contribuable ne se sent pas capable d’utiliser correctement le service de déclaration en ligne (personnes âgées, handicapées, dépendantes, etc.). La date limite de déclaration sur papier a été fixée au 19 mai 2022 quel que soit le lieu de résidence, le cachet de la poste faisant foi.

Prestations familiales: revalorisation de 1,8% au 1er avril 2022

Les prestations familiales versées par les Caisses d’allocations familiales (CAF) sont revalorisées de 1,8% au 1er avril 2022 et les allocataires percevront les nouveaux montants lors des versements de mai. Le montant de l’ allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant (Paje) s’élève désormais à 175,01 euros par mois, tandis que la prime de naissance est de 965,34 euros pour une naissance et de 1.930,68 euros pour une adoption. De son côté, le montant de base de l’ allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) atteint dorénavant 135,13 euros par mois et celui de l’allocation du proche aidant 58,59 euros pour une journée et 29,30 euros pour une demi-journée.

Un ordre à seuil de déclenchement ne permet pas de maîtriser le prix d’exécution

Le médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) invite les épargnants à bien vérifier toutes les caractéristiques des ordres choisis lorsqu’ils investissent en Bourse . “L’ordre à seuil de déclenchement permet d’abord, et avant tout, de se protéger contre un éventuel retournement de marché, en limitant les pertes ou en s’assurant d’un gain minimal, mais il ne permet pas d’en maîtriser le prix”, rappelle-t-il dans un billet publié sur son blog. Seul l’ordre à plage de déclenchement permet de maîtriser le prix d’exécution puisqu’il contient une limite au-dessous ou au-dessus de laquelle il ne sera pas exécuté. “La confusion entre ces deux types d’ordres peut conduire à des conséquences coûteuses pour l’investisseur”, souligne le médiateur.

Zone euro: préférence marquée pour des moyens de paiement paneuropéens

Les citoyens européens souhaitent majoritairement des moyens de paiement de portée paneuropéenne et universellement acceptés dans les magasins physiques et en ligne, selon une étude qualitative menée par Kantar pour la Banque Centrale Européenne (BCE), auprès de plus de 2.500 personnes issues des pays de la zone euro. Les utilisateurs privilégient des solutions de paiement “pratiques, rapides et faciles à utiliser” et ils apprécient la possibilité d’effectuer des paiements de personne à personne instantanés et sans contact, relève cette enquête menée dans le cadre de la phase d’étude pour la mise en place d’un euro numérique.