Finances personnelles: ce qu'il faut retenir cette semaine

SCPI: la pierre papier a rapporté plus de 4 % en 2020

Malgré la crise sanitaire et économique, les Sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) Immobilier d'entreprise ont maintenu en 2020 un niveau de distribution proche de celui de 2019, à +4,18% contre +4,4%, selon les chiffres communiqués par l'Association française des sociétés de placement immobilier (Aspim). Les franchises et reports de loyers accordés aux locataires les plus impactés par la crise ont dégradé les distributions aux second et troisième trimestres 2020 mais les SCPI ont réussi à contenir le niveau des impayés. Côté collecte, les SCPI ont engrangé 6,03 milliards d'euros en 2020, en recul de 29,5% par rapport à l'année 2019 bien qu'il s'agisse de la troisième plus forte collecte de leur histoire.

Livret d'épargne populaire (LEP): une ouverture bientôt simplifiée

L'ouverture d'un Livret d'épargne populaire (LEP), destiné aux personnes dont les revenus sont modestes, est soumise à un plafond de revenus. La présentation d'un avis d'imposition à l'ouverture d'un LEP ne sera bientôt plus obligatoire car les banques pourront effectuer automatiquement cette vérification auprès de l'administration fiscale, indique le site Service-Public.fr. Cette mesure, inscrite dans la loi d'accélération et de simplification de l'action publique (ASAP), entrera prochainement en vigueur. Au 1er février 2021, le taux de rémunération du LEP (plafonné à 7.700 euros, hors intérêts) a été maintenu à 1%, contre 0,50% pour le Livret A et pour le Livret de développement durable et solidaire (LDDS).

Impôt sur le revenu: la déclaration automatique s'ouvre à de nouveaux foyers

La déclaration automatique pour l'impôt sur le revenu permet à certains foyers fiscaux de bénéficier d'une validation automatique de leur déclaration de revenus, si les informations pré-remplies connues des services fiscaux sont justes et complètes. Depuis 2020, elle est proposée aux contribuables ayant été imposés l'année précédente uniquement sur des revenus (salaires, pensions, revenus de capitaux mobiliers) et n'ayant déclaré aucun changement de situation. A partir de 2021, cette fonctionnalité est ouverte aux foyers fiscaux ayant déclaré une naissance, une adoption, le recueil d'un enfant mineur ou la perception de pensions alimentaires pour 2020.

Copropriété: les AG peuvent se tenir à distance jusqu'au 1er juillet 2021

Une ordonnance parue au Journal Officiel le 11 février 2021 prolonge jusqu'au 1er juillet 2021 les dispositions permettant la tenue à distance des assemblées générales de copropriété. Ces mesures en place depuis le 1er juin 2020 devaient prendre fin le 1er avril 2021 mais ont été prolongées jusqu'à un mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire, en raison de la persistance de l'épidémie de Covid-19. D'ici au 1er juillet 2021, les assemblées générales peuvent donc se tenir par visioconférence, par audioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant l'identification des copropriétaires et par vote par correspondance.

Logement décent: limitation des hausses de loyer pour les «passoires thermiques»

Depuis le début de l'année 2021, le propriétaire d'un logement situé en zone tendue ne peut appliquer une augmentation de loyer supérieure à l'indice de référence des loyers (IRL) entre deux locataires que si la consommation en énergie du logement est inférieure à 331 kWh par mètre carré et par an. Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2023, un logement en France métropolitaine sera qualifié de décent lorsque sa consommation d'énergie sera inférieure à 450 kWh par mètre carré et par an. Au-dessus de ce seuil, les biens ne pourront plus être mis en location.

L'aide aux travailleurs précaires est prolongée jusqu'à fin mai 2021

L'aide d'urgence destinée aux travailleurs précaires est prolongée de trois mois jusqu'à la fin du mois de mai 2021, a annoncé la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion Elisabeth Borne. Annoncée en novembre 2020, cette aide permet à tous ceux qui ont travaillé au moins 138 jours en CDD ou en intérim au cours de l'année 2019, mais qui n'ont pas pu travailler suffisamment en 2020 pour recharger leurs droits à l'allocation-chômage à cause de la crise, de bénéficier d'une garantie de revenu minimum de 900 euros net par mois. Plus de 400.000 personnes ont déjà bénéficié de ce dispositif.

Prolongation de deux semaines des soldes d'hiver

En raison des difficultés économiques rencontrées par les commerçants suite à la crise sanitaire liée au Covid-19, le ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance a décidé de prolonger les soldes d'hiver de deux semaines. Alors qu'ils devaient initialement s'arrêter le 16 février 2021, les soldes s'achèveront finalement le 2 mars 2021. Cette prolongation s'applique pour l'ensemble des départements de France métropolitaine et pour la Guadeloupe. Par contre, la durée applicable au département de la Réunion (où les soldes d'été ont commencé le 6 février 2021), ainsi qu'aux collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin (où les soldes débuteront le 1er mai 2021), reste de quatre semaines.