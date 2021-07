Finances personnelles:ce qu'il faut retenir cette semaine

Les acteurs des plans d'épargne retraite sont épinglés pour le manque de lisibilité de leurs offres sur Internet. Les dons au profit d'associations cultuelles sont désormais, et jusqu'en 2022, déductibles à 75 % des impôts. Plus de 99% des Français en métropole ont accès à un distributeur de billets en moins de 15 minutes en voiture. La régularisation de l'impôt sur le revenu conduit aux premiers remboursements sur les comptes des contribuables. Les lycéens boursiers partant étudier dans une autre académie peuvent bénéficier d'une aide de 500 euros. La zone Euro lance une phase d'étude pour un euro numérique pour une durée de 24 mois. En cas de surréservation d'une compagnie aérienne, une indemnité financière peut être réclamée.

Sommaire:

Plans d'Épargne Retraite: un rapport pointe la difficulté d'accès aux informations sur les frais

La présidente du Comité consultatif du secteur financier épingle le manque de lisibilité des offres de Plans d'Épargne Retraite (PER) dans un rapport publié le 20 juillet 2021. Les sites Internet de nombreux établissements n'offrent que des informations très parcellaires sur les frais des PER individuels assurance. La notice et l'annexe financière sont peu accessibles, incitant le prospect à prendre contact avec un conseiller. Selon le rapport, cette politique commerciale ne permet pas de comparer les tarifs des différents contrats. En outre, l'accumulation de frais, dont ceux des assureurs et des sociétés de gestion, pèse sur le rendement des contrats.

Dons aux associations cultuelles: relève de la réduction d'impôts à 75%

La loi de finances rectificatives, promulguée le 19 juillet 2021, offre un coup de pouce fiscal à certains donateurs. Le taux de réduction d'impôt pour les dons et versements au profit d'associations cultuelles ou d'établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle passe de 66% à 75%. Ce taux s'applique aux versements effectués entre le 2 juin 2021 et le 31 décembre 2022 dans la limite de 554 euros, correspondant à une réduction d'impôts maximale de 416 euros. Si la donation excède ce montant, le taux de 66% est appliqué.

99% des Français habitent à moins de 15 minutes d'un distributeur de billets

La filière fiduciaire française, sous l'égide du Ministère de l'économie et des finances et de la Banque de France, a mis à jour le 16 juillet 2021 l'état des lieux de l'accès aux espèces sur le territoire métropolitain. Elle conclut à un très bon accès des français aux billets de banque: plus de 99% de la population métropolitaine (de 15 ans et plus) a accès à un automate dans sa commune de résidence ou est située à moins de 15 minutes en voiture de la commune équipée la plus proche. Fin 2020, 48 710 distributeurs automatiques de billets et 25 145 points de distribution d'espèces dans les commerces étaient recensés en France métropolitaine, en baisse de 3,2% par rapport à 2019.

Impôt sur le revenu: début de la régularisation

Les avis d'impôt sur les revenus 2020 sont transmis depuis le 26 juillet 2021, jusqu'au 6 septembre 2021. Certains contribuables sont concernés par une régularisation: elle correspond à la différence entre l'impôt prélevé à la source (estimé) et le montant définitif de l'impôt dû. Les remboursements se rapportent au solde des réductions et crédit d'impôt ainsi qu'aux trop-versés. Ils interviennent automatiquement sur les comptes bancaires ou par chèque le 20 juillet ou le 6 août 2021. Le complément d'impôt sera, lui, prélevé directement sur le compte bancaire des contribuables. Le solde à payer sera encaissé en une fois le 27 septembre s'il est inférieur ou égal à 300 euros ; au-delà, il sera prélevé en quatre fois les 27 septembre, 25 octobre, 25 novembre et 27 décembre 2021.

Une aide de 500 euros pour la mobilité des étudiants

Les lycéens boursiers intégrant à la rentrée une formation en dehors de leur académie de résidence peuvent bénéficier d'une aide financière de 500 euros. Cette aide est conditionnée à l'acceptation définitive (OUI ou OUI-SI) sur la plateforme Parcoursup d'un vœu en dehors de l'académie de résidence. Seuls les lycéens auparavant bénéficiaires d'une bourse de lycée sont éligibles. La somme sera versée par le Crous une fois l'inscription administrative 2021/2022 dument complétée. La demande peut être effectuée depuis le 7 juillet 2021 auprès de messervices.etudiant.gouv.fr.

Un euro numérique à l'étude

L'Eurosystème, l'autorité monétaire de la zone Euro, annonce le 14 juillet 2021 lancer la phase d'étude d'un projet d'euro numérique pour une durée de 24 mois. L'objectif est de résoudre les questions essentielles autour de la conception et de la distribution de la monnaie électronique et ne préjuge d'aucune décision future, indique la Banque centrale européenne. Cette phase fait suite à une première phase d'expérimentation démarrée en septembre 2020. L'euro numérique, complémentaire à la monnaie physique, en serait l'équivalent numérique émis par la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales. L'Eurosystème l'envisage comme un moyen de paiement gratuit, simple, universellement accepté, sans risque, inspirant confiance et accessible à tous.

Surréservation: prise en charge complète et indemnisation financière possible

Face à un refus d'embarquement causé par une surréservation de la compagnie aérienne, des droits protègent le consommateur comme le rappelle le Ministère de l'économie, des finances et de la relance. Il est possible soit de renoncer au vol et être intégralement remboursé, soit d'attendre un autre vol vers la même destination avec des conditions de voyage équivalentes. La compagnie aérienne prend alors en charge la logistique liée à l'attente en offrant des rafraichissements et restauration, deux appels téléphoniques et l'hébergement si nécessaire. Une indemnisation financière peut être demandée par lettre recommandée avec accusé de réception. D'une valeur de 250 à 600 euros, son montant est calculé selon le retard à l'arrivée et la longueur du trajet prévu.